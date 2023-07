ससुरालियों के लाखों रुपये खर्च करके कनाडा पहुंची बहू ने पति को वहां बुला तो लिया। मगर उसे साथ रखने से साफ इंकार करते हुए कोर्ट के माध्यम से तलाक का नोटिस भेज दिया। पति का वर्क परमिट बढ़ाने में मदद करने से भी साफ इंकार कर दिया। अब थाना सदर पुलिस ने बहू तथा उसके पिता के खिलाफ केस दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

ससुरालियों के 43.50 लाख खर्चवा कनाडा पहुंची बहू ने मुंह फेरा , पिता पर केस दर्ज किया

लुधियाना, जागरण संवाददाता: ससुरालियों के लाखों रुपये खर्च करके कनाडा पहुंची बहू ने पति को वहां बुला तो लिया। मगर उसे साथ रखने से साफ इंकार करते हुए कोर्ट के माध्यम से तलाक का नोटिस भेज दिया। पति का वर्क परमिट बढ़ाने में मदद करने से भी साफ इंकार कर दिया। अब थाना सदर पुलिस ने बहू तथा उसके पिता के खिलाफ केस दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पिता पर मामला दर्ज एएसआई रविंदर सिंह ने बताया कि आरोपितों की पहचान तरनतारन के वार्ड नंबर 10 गुरु तेग बहादुर नगर गली नंबर 1 निवासी नवनीत कौर तथा उसके पिता राम सिंह के रूप में हुई। पुलिस ने गांव दाद के न्यू सराभा नगर निवासी गुरनाम सिंह बोपाराय की शिकायत पर उक्त केस दर्ज किया। 21 मार्च 2023 में पुलिस कमिश्नर को दी शिकायत में उसने बताया कि वो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता है। लाखों रुपए के लिए जेवर 10 नवंबर 2019 में उसके बेटे करण बोपाराय की शादी नवनीत कौर के साथ हुई थी। उन्होंने उसे आइलेट्स करवा कर कनाडा भेजा। मगर वहां पहुंच कर उसने करण के साथ बातचीत करना बंद कर दिया। साल 2022 में उसे बुलाने के नाम पर फिर से उनसे लाखों रुपये व जेवर ले लिए। ससुरालियों के साथ की धोखाधड़ी करण जब वहां पहुंच गया तो नवनीत ने उसके साथ कोई संबंध रखने से साफ इंकार कर दिया और उससे पैसों की मांग की। मना करने पर उसने कोर्ट से तलाक का नोटिस भिजवा दिया। उसका वर्क परमिट एक्सटेंड करवाने से साफ मना कर दिया। आरोपितों ने गुरनाम सिंह के 43.50 लाख रुपये खर्चा करवा कर उसके साथ धोखाधड़ी की है।

Edited By: Nidhi Vinodiya