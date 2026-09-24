पत्नी का रिश्तेदार से अवैध संबंध, लुधियाना में पति ने निगला जहरीला पदार्थ; Video बना 3 लोगों को ठहराया मौत का जिम्मेदार
लुधियाना में एक युवक ने पत्नी के रिश्तेदार से कथित अवैध संबंध और ससुराल पक्ष की प्रताड़ना से तंग आकर जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या कर ली।
HighLights
युवक ने पत्नी के रिश्तेदार से अवैध संबंध का आरोप लगाया।
ससुराल पक्ष की प्रताड़ना से तंग आकर जहरीला पदार्थ निगला।
आत्महत्या से पहले वीडियो बनाकर तीन लोगों को ठहराया जिम्मेदार।
जागरण संवाददाता, लुधियाना। हैबोवाल के केहर सिंह नगर में रहने वाले एक युवक ने पत्नी के कजिन के साथ अवैध संबंध होने और ससुराल पक्ष की ओर से प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाते हुए जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या कर ली। युवक ने यह कदम उठाने से पहले वीडियो बनाया, जिसमें उसने अपनी मौत के लिए ससुराल पक्ष के तीन लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। थाना हैबोवाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
मृतक की पहचान विजय कुमार पठानिया के रूप में हुई है। उसके भाई अजय पठानिया ने बताया कि विजय की करीब नौ साल पहले शादी हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के कुछ लोग उसकी पारिवारिक जिंदगी में दखल देते थे। पिछले कुछ समय से उसकी पत्नी अलग रह रही थी। बुधवार को विजय बच्चों से मिलने ससुराल गया था, जहां किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद वह वापस अपने कमरे में आ गया।
परिजनों के मुताबिक, बुधवार शाम विजय ने सुसाइड नोट लिखा और वीडियो बनाने के बाद जहरीला पदार्थ निगल लिया। तबीयत बिगड़ने पर अजय उसे सिविल अस्पताल लुधियाना लेकर पहुंचा।
हालत गंभीर होने पर डाक्टरों ने उसे खरड़ के अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन वहां ले जाते समय वीरवार को रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए लुधियाना सिविल अस्पताल लाया जाएगा। विजय फोटोग्राफरों के साथ काम करता था।
वीडियो में पत्नी के रिश्तेदार समेत तीन पर लगाए आरोप
वीडियो में विजय ने अपनी पत्नी के रिश्तेदार सुखदेव सिंह के साथ कथित अवैध संबंध होने का आरोप लगाया। उसने कहा कि पत्नी की बहन तजिंदर कौर उर्फ सोनू और उसके भाई लक्की राजपूत की दखलअंदाजी के कारण पत्नी और बच्चे उससे दूर हो गए।
विजय ने आरोप लगाया कि उसे बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा था। उसने अपनी मौत के लिए लक्की राजपूत, तजिंदर कौर उर्फ सोनू और हरजीत सिंह उर्फ सन्नी को जिम्मेदार बताया। वीडियो में उसने बच्चों को न्याय दिलाने की अपील भी की।
एसएचओ बोले-जांच के बाद दर्ज होगा केस
थाना हैबोवाल के एसएचओ जसबीर सिंह ने बताया कि युवक की आत्महत्या की सूचना मिली है। पुलिस टीम को पीजीआई भेजा गया है। जांच में जिन लोगों के नाम सामने आएंगे, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा।