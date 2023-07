Haryana Misdeed Crime अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में ईश्वर विश्वकर्मा उर्फ गोरा (30 वर्ष) निवासी गोनहा ताल गांव सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश को दोषी करार दिया है। दोषी को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने दोषी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

Ludhiana Crime: 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपित को मृत्यु तक आजीवन कारावास, 2 लाख का लगा जुर्माना

लुधियाना, जागरण संवाददाता: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में ईश्वर विश्वकर्मा उर्फ गोरा (30 वर्ष) निवासी गोनहा ताल गांव, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश को दोषी करार दिया है। दोषी को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने दोषी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। 1.90 का लगा जुर्माना कोर्ट ने यह भी साफ किया कि जुर्माने की रकम में से 1.90 लाख रुपये पीड़ित लड़की को मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपित के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है। न्यायाधीश ने अपराध की जघन्य प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आरोपित द्वारा उठाई गई नरमी की याचिका को भी खारिज कर दिया। 13 गवाहों के बयान कलमबद्ध यहां यह स्पष्ट किया गया है कि पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी को दी गई आजीवन कारावास की सजा का मतलब है कि वह अपने शेष प्राकृतिक जीवन के लिए या अपनी मृत्यु तक इस शर्त के साथ जेल में रहेगा कि उसे तब तक पैरोल पर रिहा नहीं किया जाएगा। उन्होंने 25 प्रभावी वर्ष जेल में बिताए हैं। अदालत ने कहा। सरकारी वकील बीडी गुप्ता ने विवरण देते हुए बताया कि अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के अपराध को साबित करने के लिए 13 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाये। आरोपित के खिलाफ आए सभी टेस्ट उन्होंने बताया कि डीएनए टेस्ट आरोपित के खिलाफ गया है। पीड़ित लड़की के पिता के बयान के बाद 1 अक्टूबर 2020 को दरेसी थाने में आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि उसके तीन बच्चे हैं। वह सब्जी बेचने का काम करता था। उस मनहूस दिन पर उनकी बड़ी बेटी ने बताया कि पीड़ित लड़की लापता है। उन्होंने आसपास के इलाके में उसकी लड़की की तलाश की। जब वो आरोपी के कमरे के पास पहुंचे तो उन्हें अपनी बेटी की चीख सुनाई दी। उन्होंने दरवाजा तोड़ा और देखा कि उनकी बेटी का खून बह रहा है। जब वे मासूम बेटी की देखभाल करने लगे तो आरोपित तुरंत कमरे से भाग गया। हालांकि, मुकदमे के दौरान आरोपित ने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन रिकार्ड पर मौजूद सबूतों की सराहना करने के बाद, अदालत ने उसे दोषी पाया और तदनुसार सजा सुनाई।

