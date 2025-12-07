लुधियाना: बुड्ढा दरिया को मिलेगी गोबर की समस्या से मुक्ति, 22 करोड़ का मेगा प्लान तैयार; जल्द शुरू होगा सफाई अभियान

वरिंदर राणा, लुधियाना। बुड्ढा दरिया को दूषित कर रहे डेयरी गोबर को लेकर भी एक राहत की खबर है। निगम की तरफ से पशु डेयरियों से गोबर उठाने के लिए लगाए टेंडर में एक कंपनी आगे आई है। तीन साल के लिए यह टेंडर कंपनी को दिया जाएगा। कंपनी को पशु डेयरियों से गोबर उठाने का काम करने के साथ उसे साइंटिफिक तरीके से निस्तारण भी करना होगा। तीन साल के काम के लिए निगम गोबर उठाने वाली कंपनी को 22.16 करोड़ रुपये अदा करेगी। अगले साल जनवरी माह के अंत से यह काम शुरु हो जाएगा। इसके बाद देखना होगा कि आखिरकार अब बुड्ढा दरिया पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त होगा या नहीं।

क्योंकि सरकार के लिए बुड्ंढा दरिया एक चैलेंज बन चुका है, अगले विस चुनाव में सरकार इस क्रेडिट जरूर लेना चाहेगी। गौरतलब है कि बीते लगभग चार दशक से बुड्ढा दरिया का पानी जहरीला हो चुका है। इसके साफ करने के लिए कई योजनाएं बनी लेकिन सभी फेल साबित हुई। कांग्रेस सरकार ने बुड्ंढा दरिया को प्रदूषण मुक्त करने के लिए आठ सौ करोड़ की योजना बनाई थी। इसमें 650 करोड़ रुपये 225 एमएलडी का नया एसटीपी और पुराने एसटीपी की रिपेयर पर खर्च किया जा चुका है। इन प्लांट को दस तक चलाने के लिए निगम अलग से कंपनी को 150 करोड़ रुपये अदा करेगा।

इस तरह यह योजना 800 करोड़ है। वहीं डाइंग इंडस्ट्री की तरफ से अपना पानी साफ करने के लिए तीन सीइटीपी प्लांट लगा रखे है। वह पानी साफ करने के बाद बुड्ढा दरिया में डाल रहे है। अब सिर्फ पशु डेयरियों से प्रतिदिन निकलने वाला 600 टन गोबर एक समस्या बना हुआ। क्योंकि इसमें 220 टन गोबर बायोगैस प्लांट में चला जाता है, शेष 380 टन गोबर के निस्तारण के लिए कोई प्रबंध नहीं है।



पंजाब में यह पहली गोबर का टेंडर काल किया गया है, क्योंकि ताजपुर रोड पर हालात बद्दतर बन चुके है। यहां पर बायोगैस प्लांट लगाने की योजना बीते तीन साल से अधर में लटक रही है।