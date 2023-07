पंजाब के लुधियाना में गुरुद्वारे पर कब्जे के प्रयास का मामला सामने आया है। करीब डेढ़ दर्जन लोगों ने पहले गोलक और फिर गुरुद्वारे पर कब्जे का प्रयास किया। इस दौरान कई राउंड फायरिंग भी हुई। फायरिंग में गुरुद्वारे का महासचिव जरनैल सिंह बाल-बाल बच गया। पुलिस ने मौके से पांच को गिरफ्तार कर लिया है। 15 आरोपितों की तलाश की जा रही है।

Punjab में गुरुद्वारे पर कब्जा करने का प्रयास, कई राउंड फायरिंग और तोड़फोड़; गोली लगने से बाल-बाल बचा शख्स

Your browser does not support the audio element.

लुधियाना, जागरण संवाददाता। गांव जरखड़ स्थित गुरुद्वारा मंजी साहिब की गोलक पर कब्जा करने के लिए आए डेढ़ दर्जन से ज्यादा लोगों ने पुराने ताले तोड़ कर नए ताले जड़ दिए। लोगों के जमा होने पर आरोपितों ने जमकर उत्पात मचाया और कई राउंड फायरिंग की। जिसमें गुरुद्वारा साहिब का महासचिव बाल-बाल बच गया। इसके बाद आरोपित बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ करके वहां लगे सीसीटीवी व डीवीआर चोरी करके फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने उनमें से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसी के साथ पुलिस 15 अन्य आरोपितों की तलाश में जुटी हुई है। इनके खिलाफ आपराधिक धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपितों की पहचान इंस्पेक्टर परमदीप सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपितों की पहचान गांव जरखड़ निवासी सरूप सिंह, पाल सिंह, गांव ललतों खुर्द निवासी गगनदीप सिंह, गांव जस्सोवाल निवासी हरबंस सिंह तथा धांधरां निवासी अजयपाल सिंह ग्रेवाल के रूप में हुई। पुलिस को गांव जरखड़ निवासी सुरिंदर सिंह शिंदी, बलजीत सिंह, मास्टर शिंगारा सिंह तथा उनके 12 अज्ञात साथियों की तलाश है। शनिवार दोपहर 2 बजे गुरुद्वारे में दाखिल हुए पायल के गांव घणगस निवासी जोरावर सिंह की शिकायत पर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। अपने बयान में उसने बताया कि गांव जरखड़ स्थित गुरुद्वारा माता साहिब कौर मंजी साहिब में वो बतौर हेड ग्रंथी काम करता है। शनिवार दोपहर 2 बजे हथियारों से लैस हुए आरोपित गुरुद्वारा साहिब में दाखिल हुए। कब्जे का प्रयास, कई राउंड फायरिंग उन्होंने गोलक में लगे पुराने ताले काट कर नए ताले लगा दिए। मेन दफ्तर में ताला लगा कर गुरुद्वारा साहिब पर कब्जा करने का प्रयास किया। अनाउंसमेंट करने पर जमा हुए लोगों को देख उनमें से एक ने महासचिव जरनैल सिंह की और निशाना लगा कर उसे जान से मार देने की नीयत से फायर कर दिया। मगर वो बाल-बाल बच गया। जोरावर सिंह ने बताया कि उसके बाद बाहर गए निहंगों ने कई राउंड फायर किए। आरोपितों ने बाहर खड़ी गाड़ियों से तोड़फोड की, गुरुद्वारा साहिब में लगे सीसीटीवी कैमरे तथा डीवीआर चोरी करके ले गए।

Edited By: Rajat Mourya