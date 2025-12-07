Language
    लुधियाना: नशा करने से रोका तो नशेड़ियों ने घर के बाहर खड़े वाहनों को लगाई आग, घर भी चपेट में आया

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 02:27 PM (IST)

    लुधियाना के जनकपुरी में नशा करने से रोकने पर नशेडियों ने एक घर के बाहर खड़े वाहनों को आग लगा दी। घटना में घर भी चपेट में आ गया, जिससे घर में सो रहे लो ...और पढ़ें

    नशा करने से रोका तो नशेडियों ने घर के बाहर खड़े वाहनों को लगाई आग (प्रतीकात्मक फोटो)

    जांगरण संवाददाता, लुधियाना। महानगर के जनकपुरी में शनिवार की देर रात को नशेडियों ने घर के बाहर खड़े वाहनों को आग लगा दी। आग की चपेट में घर भी आ गया।

    घर के अंदर सो रहे लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। इस घटना में घर के अंदर 90 साल की बुजुर्ग महिला की तबीयत बिगड़ गई। पीड़ित अमरपाल सिंह ने बताया कि रात को लगभग अढ़ाई बजे नशेडियों ने घर के बाहर खड़े चार वाहनों को आग लगाई।

    यह घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हो चुकी है। उनके परिवार के 14 सदस्य अंदर सो रहे थे, पड़ोसी फोन आने पर उन्हें भनक लगी। किसी तरह पूरे परिवार ने घर से बाहर निकल सके।

    पीड़ितों का कहना है कि उनके एरिया में नशेडियों की भरमार हो चुकी है, कुछ दिन पह कुछ नशा करने वालों के रोका था। पार्षद सिमरनजीत सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले नशा करने वालों के पकड़ पुलिस के हवाले किया था।

    यहां के हालात दिन व दिन बिगड़ रहे है। वहीं पुलिस ने इस मामले में तीन से चार युवाओँ को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है।