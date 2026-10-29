लुधियाना में पूर्व कांग्रेसी नेता जगजोत सिंह पर जानलेवा हमला, दातर से सिर पर वार कर काटे बाल

जागरण संवाददाता, लुधियाना। ढोलेवाल इलाके में बुधवार देर रात पूर्व कांग्रेसी नेता जगजोत सिंह पर जानलेवा हमला किया गया। मैगी प्वाइंट रेस्टोरेंट से खाना खाकर लौट रहे जगजोत पर इनोवा सवार सात से आठ हमलावरों ने कथित तौर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की।

आरोप है कि हमलावरों ने कार में घुसने के बाद भी गोलियां चलाईं। इसके बाद दातर से सिर पर वार किए और पिस्तौल के बट से हमला कर उनके बाल काट दिए। वारदात के समय जगजोत की मां मनजीत कौर और साढ़े तीन साल का बेटा भी कार में मौजूद थे। घायल अवस्था में जगजोत खुद कार चलाकर सिविल अस्पताल पहुंचे। उन्होंने हमले के पीछे पुरानी राजनीतिक रंजिश को कारण बताया है।

मिल्लरगंज निवासी जगजोत सिंह के मुताबिक, बुधवार देर रात वह अपनी मां और बेटे के साथ ढोलेवाल स्थित मैगी प्वाइंट रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। तीनों कार में बैठकर खाना खा रहे थे। वह बेटे के लिए पानी की बोतल लेने और बिल चुकाने कार से उतरे।

इसी दौरान पीछे से आए सात से आठ युवकों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। जगजोत का दावा है कि शुरुआती दो गोलियों से वह बच निकले और कार में बैठ गए, लेकिन हमलावरों ने पीछा नहीं छोड़ा। लात और आंख के पास लगे गोली के छर्रे जगजोत ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने कार लेकर निकलने की कोशिश के दौरान उन पर दातर से कई वार किए। सिर पर दस्तार के ऊपर से हमला किया गया और पिस्तौल के बट से भी चोट पहुंचाई गई। हमलावरों ने दातर से उनके बाल काट दिए। उन्होंने लात और आंख के पास गोली के छर्रे लगने की बात भी कही।

बिल चुकाने के लिए कार से उतरा था बेटा जगजोत की मां मनजीत कौर के मुताबिक, उनका बेटा पानी की बोतल लेने और बिल चुकाने के लिए कार से उतरा था। कुछ देर बाद उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वह गोलियों की आवाज के बीच कार की तरफ भाग रहा था। जगजोत के कार में बैठते ही हमलावरों ने खिड़की के पास से फायरिंग शुरू कर दी। बेटे को बचाने की कोशिश में मनजीत कौर को भी चोट लगी और उनके चेहरे पर जख्म हो गया। इस दौरान कार में साढ़े तीन साल का बच्चा भी मौजूद था।

एक साल पहले घर पर हमले का भी आरोप जगजोत ने बताया कि वह हमलावरों को पहले से जानते हैं। वह पहले कांग्रेस से जुड़े थे, लेकिन अब किसी राजनीतिक दल में नहीं हैं। हमलावर दूसरी पार्टी से जुड़े हैं और चुनावी रंजिश के चलते उन पर हमला किया गया। उन्होंने हमलावरों के जनता नगर इलाके से संबंधित होने का भी दावा किया।

जगजोत प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं और एक एनजीओ भी चलाते हैं। करीब एक साल पहले भी इन्हीं लोगों ने उनके घर पर हमला कर फायरिंग की थी। इस बार उनकी कार पर भी गोलियों के निशान मिले हैं। उन्होंने मौके पर .45 बोर का एक खाली खोल मिलने की बात कही है।