    लुधियाना में धराया 5 करोड़ की फिरौती और फायरिंग का मास्टरमाइंड कौशल चौधरी, पुलिस जल्द खोलेगी रेकी और हथियार का राज

    By Gagandeep Rattan Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 08:50 PM (IST)

    प्रापर्टी कारोबारी नंदलाल यादव के घर पर फायरिंग और 5 करोड़ की फिरौती मामले में गैंगस्टर कौशल चौधरी को गुरुग्राम जेल से लुधियाना लाया गया है। पुलिस उससे पूछताछ करेगी कि उसने वारदात क्यों करवाई, हथियार कहां से आए और रेकी में किसने मदद की। आरोपितों ने नाभा में चेहरे ढके थे और बाइक पर नंबर प्लेट नहीं थी। कौशल और उसकी पत्नी मनीषा चौधरी दोनों भौंडसी जेल में बंद हैं।

    Hero Image

    लुधियाना में धराया 5 करोड़ की फिरौती और फायरिंग का मास्टरमाइंड कौशल चौधरी (फोटो: जागरण)

    गगनदीप रत्न, लुधियाना। बेगोआना के नजदीक कैनाल व्यू में प्रापर्टी कारोबारी नंदलाल यादव के घर पर 20 रौंद फायरिंग के बाद 5 करोड़ की फिरौती मांगने के मामले में वीरवार की शाम को तीन थानों की पुलिस गुरुग्राम के कुख्यात गैंग्सटर कौशल चौधरी को भोड़सी जेल से लुधियाना लेकर पहुंची। यहां सिविल अस्पताल में उसका मेडिकल करवाने के बाद सीआईए की टीम पूछताछ के लिए ले गई।

    वहीं, इस मामले में पुलिस के हाथ कई अहम सबूत लगे हैं, जोकि सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले के बाद पता चले। फिलहाल पुलिस शुक्रवार को आरोपित को अदालत में पेश करके रिमांड हासिल करेगी।

    गौर हो कि 19 अक्तूबर की तड़के 2.55 बजे बाइक सवारों ने नंदलाल के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। जिसके बाद वो एक पर्ची फेंक गए थे, जिसपर लिखा था कौशल ग्रुप और 5 करोड़ फिरौती। तभी पुलिस ने इस मामले का लिंक गैंग्सटर कौशल चौधरी से जोड़ा है।

    विभागीय सूत्र बताते हैं कि इस मामले में पुलिस की जांच चार सवालों पर होगी। पहला सवाल अगर वारदात उसने करवाई है तो पंजाब भर में से सिर्फ प्रापर्टी डीलर को ही फिरौती के लिए क्यों चुना गया? जिन लोगों को वारदात के लिए हायर किया गया, उन्हें ये कांड करने के लिए किस जरिए का इस्तेमाल किया गया? जो हथियार फायरिंग करने वालों को दिए गए वो कहां से मंगवाए गए? आखिरी सवाल कि प्रापर्टी को टारगेट और उसकी रेकी के लिए किसने मदद की? ये सबकुछ अब पुलिस जांच का हिस्सा हैं।

    पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए तो सभी फुटेज में आरोपितों के चेहरे ढके हुए थे। लेकिन नाभा के नजदीक मिली एक फुटेज में आरोपित चेहरे ढकते नजर आ रहे थे। हालांकि उनके बाइक का नंबर ट्रेस नहीं हुआ, क्योंकि उसपर नंबर प्लेट ही नहीं थी। उक्त बाइक चोरी का लग रहा है। वहीं, जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया वो हाई क्वालिटी के .30 और .32 बोर के हथियार हैं।

    कौशल गुरुग्राम के नाहरपुर रूपा गांव का रहने वाला है। जमीन विवाद और भाई की हत्या का बदला लेने के लिए उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। अब वह बंबीहा सिंडिकेट के साथ मिलकर इंटरनेशनल लेवल पर अपना गैंग संचालित कर रहा है। उसकी पत्नी मनीषा चौधरी भी लेडी डॉन के नाम से फेमस है। दोनों गुरुग्राम की भौंडसी जेल में बंद हैं और वहीं से अपना सिंडिकेट चला रहे हैं। उसके खिलाफ हत्या, फिरौती और अन्य संगीन अपराधों के 40 से ज्यादा मामले दर्ज हैं।