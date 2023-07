कोलकाता की शिपिंग कंपनी ने हड़पा ओसवाल कंपनी का लाखों रुपयों का कपड़ा, बांग्लादेश नहीं की थान की सप्लाई

कोलकाता बेस्ट शिपिंग कंपनी ने बांगलादेश के लिए भेजा जाने वाला ओसवाल वूलेन मिल का लाखों रुपये कीमत का कपड़ा हड़प कर लिया। फर्म ने कपड़े के 143 थान बांग्लादेश भेजने के लिए दिएथ थे। आरोपितों ने उसमें से 22 थान बांग्लादेश भेज दिए। जबकि बाकी के बचे हुए 121 थान न तो बांग्लादेश भेजे और न ही उनकी फर्म को वापस किए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

कोलकाता की शिपिंग कंपनी ने हड़पा ओसवाल कंपनी का लाखों रुपयों का कपड़ा (फाइल फोटो)

जासं/लुधियाना, जागरण संवाददाता। कोलकाता बेस्ट शिपिंग कंपनी ने बांगलादेश के लिए भेजा जाने वाला ओसवाल वूलेन मिल का लाखों रुपये कीमत का कपड़ा हड़प कर लिया। अब थाना डिवीजन नंबर 6 पुलिस ने उक्त शिपिंग कंपनी के 5 डायरेक्टर्स पर साजिश के तहत धोखाधड़ी व अमानत में ख्यानत के आरोप में केस दर्ज करके छानबीन शुरू की है। आरोपियों की यह है पहचान एएसआई धरमिंदर सिंह ने बताया कि आरोपितों की पहचान कोलकाता की सीलैंड लोजिस्टिक एंड शिपिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर शास्वता मित्रा, खाइरुल वसर खान, वर्गिश जौन, विश्वाजीत वरदान तथा शाम सुंदर दास के रूप में हुई। पुलिस ने जीटी रोड स्थित ओसवाल वूलेन मिल के मनीश कुमार अरोड़ा की शिकायत पर उक्त केस दर्ज किया। कपड़े के 143 थान भेजने थे बांग्लादेश 15 मार्च 2023 में पुलिस कमिश्नर को दी शिकायत में उसने बताया कि उनकी फर्म ने कपड़े के 143 थान बांग्लादेश भेजने थे। जिसके लिए वो कपड़ा कोलकाता की सीलैंड लोजिस्टिक एंड शिपिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भेजा गया। आरोपितों ने उसमें से 22 थान बांग्लादेश भेज दिए। जबकि बाकी के बचे हुए 121 थान न तो बांग्लादेश भेजे और न ही उनकी फर्म को वापस किए। कपड़े की कीमत 17 लाख 20 हजार 925 रुपये ऐसाा करके आरोपितों ने उनकी कंपनी के साथ धोखाधड़ी की है। उस कपड़े की कीमत 17लाख 20 हजार 925 रुपये बनती है। मामले की पड़ताल करने के बाद आरोप सही पाए जाने पर अधिकारियों ने आरोपितों पर केस दर्ज करने की सिफारिश कर दी। डीए लीगल की राय लेने के बाद पुलिस ने केस दर्ज करके उनकी तलाश शुरू कर दी है।

