पंजाब में कबड्डी खिलाड़ी की हत्या, दोस्त की पत्नी और बहन को घूरकर देखने के बाद हुआ था विवाद

संवाद सहयोगी, जगराओं। कबड्डी खिलाड़ी तेजपाल सिंह की हत्या का मामला एक छोटी सी रंजिश के चलते गंभीर रूप ले लिया। तेजपाल सिंह के पिता रघुवीर सिंह ने बताया कि लगभग 20-21 दिन पहले तेजपाल का दोस्त प्रलाभ सिंह अपनी पत्नी और बहन के साथ जगराओं में सेलिना जिम के पास शॉपिंग करने गया था।

इसी दौरान हरप्रीत सिंह उर्फ हनी अपने 5-6 दोस्तों के साथ वहां मौजूद था। वह प्रलाभ सिंह की पत्नी और बहन की ओर घूरकर देख रहा था। जब प्रलाभ सिंह ने उनकी ओर घूरकर देखा, तो वे मौके से चले गए। इसी रंजिश के चलते बाद में मारपीट हुई, जिसमें तेजपाल सिंह ने हरप्रीत सिंह का विरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप हरप्रीत ने उसे गोली मार दी।

वहीं, शुक्रवार रात को स्थानीय मीडिया कर्मियों को फोन वॉट्सऐप कॉल आई। जिसमें बोलने वाला खुद को पुर्तगाल से जस्सू कूम बता रहा था। उसने कहा कि कबड्डी खिलाड़ी तेजपाल सिंह का कत्ल उसने (जस्सू कूम) और उसके भाई बराड टडिक ने करवाया है। हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं और इसकी वजह उसके साथ हमारी पुरानी रंजिश थी। बार-बार पूछने पर भी वह व्यक्ति तेजपाल के साथ रंजिश के बारे में नहीं बता रहा था।

वहीं, इस संबंध में एसएसपी डॉक्टर अंकुर गुप्ता ने कहा कि पुर्तगाल से जिस व्यक्ति द्वारा मीडिया कर्मियों को फोन किया गया या तेजपाल के कत्ल की जिम्मेदारी लेने की पोस्ट डाली गई है वह पूरी तरह से निराधार है और जांच को प्रभावित करने के लिए साजिश के तहत अफवाह फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कबड्डी खिलाड़ी के कत्ल संबंधी आरोपितों की पहचान हो चुकी है। उन्हें जल्द ही गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। इसके अलावा जो पुर्तगाल से कॉल आई है या मैसेज आया है उसकी भी बारीकी से जांच की जाएगी।

पिता के बयान पर आरोपितों पर केस तेजपाल सिंह के पिता के बयान के आधार पर हरप्रीत सिंह उर्फ हनी, उसके भाई हरजोबनप्रीत सिंह उर्फ काला (निवासी गांव रूमी), गगनदीप सिंह उर्फ गगन (निवासी गांव किली चाहला, जिला मोगा) और 9 अज्ञात लोगों के खिलाफ थाना सिटी जगराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। रघुवीर सिंह ने बताया कि उनका बेटा तेजपाल सिंह 28 वर्ष का कबड्डी खिलाड़ी था और उसकी बहन इंग्लैंड में स्टूडेंट वीजा पर गई हुई है।

रघुवीर सिंह ने बताया कि 31 अक्टूबर को दोपहर लगभग 2:50 बजे वह और उनके बेटे तेजपाल का दोस्त प्रलाभ सिंह, जो गांव अबूपूरा का निवासी है, और लवदीप सिंह, जो गांव गिदडविंडी का निवासी है, प्रलाभ सिंह की स्विफ्ट कार में सवार होकर जगराओं के महावीर आयल मिल के पास डॉक्टर हरि सिंह रोड पर खल लेकर अपनी गाड़ी में रख रहे थे। इसी दौरान हरप्रीत सिंह उर्फ हनी और गगनदीप सिंह वहां पहुंचे और उन्होंने गाली-गलौज करना शुरू कर दिया।

इस बीच हरजोबनप्रीत सिंह उर्फ काला अपने 8-9 साथियों के साथ वहां आ गया और बिना किसी बात के मारपीट शुरू कर दी। हनी ने पिस्तौल निकॉलकर तेजपाल सिंह की छाती पर गोली मार दी, जिससे वह घायल होकर गिर गया। जब उन्होंने शोर मचाया, तो सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। तेजपाल सिंह को स्विफ्ट कार में सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

जहां वारदात हुई, वहीं आरोपित काला की पत्नी दाखिल थी डीएसपी जसविंदर सिंह ढींडसा ने कहा कि जिस जगह के नजदीक यह वारदात हुई है वहां पर स्थित डॉक्टर हरि सिंह के अस्पताल में आरोपित हरजोबनप्रीत सिंह उर्फ काला की पत्नी दाखिल थी, उन्हें बच्चा पैदा हुआ था। प्रितपाल और उसके साथी वहीं पर स्थित मिल से पशुओं के लिए खल ले रहे थे। तभी काला अस्पताल से अचानक बाहर आ गया। दोनों का आमना सामना हुआ, मामूली कहा सुनी के बाद बात हाथापाई पर आ गई और आरोपितों ने मारपीट करके तेजपाल सिंह को गोली मारकर उसका कत्ल कर दिया।

तेजपाल के घर पहुंच वड़िंग, कहा परिवार के साथ, इंसाफ नहीं मिला तो देंगे धरना वहीं, हत्याकांड को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रधान व लुधियाना से सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग शनिवार को गांव गिदड़विंडी में कबड्डी खिलाड़ी के घर पहुंचे। उन्होंने कहा कि पंजाब में इस समय कानून व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा चुकी है। रोजाना कहीं ना कहीं दिनदहाड़े कत्लेआम हो रहा है। उन्होंने परिवार को आश्वासन दिया कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है।