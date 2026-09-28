लुधियाना में ससुराल से पत्नी नहीं लौटी साथ, युवक ने घर पहुंच जहर निगल कर दी जान

संवाद सहयोगी, लुधियाना। डेहलों इलाके में वैवाहिक विवाद से परेशान एक नवविवाहित युवक ने रविवार को जहरीला पदार्थ निगलकर खुदकुशी कर ली। मृतक की पहचान मनदीप के रूप में हुई है। घटना के बाद स्वजन ने ससुराल पक्ष पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। स्वजन के अनुसार मनदीप की शादी करीब सात-आठ महीने पहले हुई थी।

करीब 10 दिन से उसकी पत्नी मायके में रह रही थी। मनदीप उसे वापस लाने के लिए ससुराल गया, लेकिन ससुराल पक्ष उसे भेजने को राजी नहीं था और वह नहीं लौटी। आरोप है कि ससुराल पक्ष ने उसे अपमानित भी किया। घर लौटने के कुछ समय बाद ही मनदीप ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। तबीयत बिगड़ने पर स्वजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे पर उसकी मौत हो गई।

खुदकुशी से पहले मनदीप ने मोबाइल पर एक वीडियो रिकार्ड किया, जिसमें उसने अपनी मौत के लिए ससुराल पक्ष को जिम्मेदार ठहराया है। परिवार ने यह वीडियो पुलिस को सौंपते हुए आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में केस दर्ज करने की मांग की है, लेकिन पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है।