पंजाब में फिर सक्रिय हुआ मानसून, अगले तीन दिनों तक भारी बारिश के आसार; मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

जागरण संवाददाता, लुधियाना। पंजाब में शुक्रवार को कई जिलों में वर्षा हुई। सबसे अधिक 54 मिलीमीटर वर्षा पठानकोट में हुई।

इसके अलावा चंडीगढ़ में 33.8 मिलीमीटर, पटियाला में 28.8 मिलीमीटर, लुधियाना में 25 मिलीमीटर, गुरदासपुर में 20.4 मिलीमीटर, बठिंडा में 3.0 और रूपनगर में 1.9 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मानसून एक बार फिर सक्रिय हो रहा है।