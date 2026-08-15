पंजाब में फिर सक्रिय हुआ मानसून, अगले तीन दिनों तक भारी बारिश के आसार; मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी
पंजाब में शुक्रवार को कई जिलों में वर्षा हुई, जिसमें पठानकोट में सर्वाधिक 54 मिमी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, मानसून फिर सक्रिय हो रहा है और 15, 17-18 अगस्त को भारी वर्षा की संभावना है।
HighLights
शुक्रवार को पंजाब के कई जिलों में हुई वर्षा।
पठानकोट में सर्वाधिक 54 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।
15, 17 और 18 अगस्त को भारी वर्षा की संभावना।
जागरण संवाददाता, लुधियाना। पंजाब में शुक्रवार को कई जिलों में वर्षा हुई। सबसे अधिक 54 मिलीमीटर वर्षा पठानकोट में हुई।
इसके अलावा चंडीगढ़ में 33.8 मिलीमीटर, पटियाला में 28.8 मिलीमीटर, लुधियाना में 25 मिलीमीटर, गुरदासपुर में 20.4 मिलीमीटर, बठिंडा में 3.0 और रूपनगर में 1.9 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मानसून एक बार फिर सक्रिय हो रहा है।
15 अगस्त को राज्य के कई हिस्सों में भारी वर्षा के आसार हैं। इसके बाद 16 अगस्त को वर्षा की गतिविधि कुछ कम रहने की संभावना है, जबकि 17 और 18 अगस्त को फिर से कई स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है।