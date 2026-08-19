चंडीगढ़ सहित पंजाब के कई जिलों में आज भारी बारिश, मौसम विभाग की चेतावनी जारी

जागरण संवाददाता, लुधियाना। मानसून व पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मंगलवार को पंजाब के कई जिलों में भारी वर्षा हुई, तो कई जिलों में सामान्य से मध्यम वर्षा। सबसे अधिक वर्षा चंडीगढ़ में हुई।

जहां शाम साढ़े छह बजे तक 72.7 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। चंडीगढ़ में दोपहर तीन बजे के बाद से वर्षा शुरू हुई और देर शाम तक जारी रही। वहीं, पठानकोट में भी 56.8 मिलीमीटर, एसबीएस नगर में 48.6 मिलीमीटर, लुधियाना में 37.9 मिलीमीटर, होशियारपुर में 33.5 मिलीमीटर, मोहाली में 18.7 मिलीमीटर, गुरदासपुर में 9.8 मिलीमीटर दर्ज की गई।

जबकि अन्य जिलों में मौसम साफ रहा। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक पंजाब में एक जून से 18 जुलाई तक 200.4 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है, जबकि सामान्य वर्षा 314.7 मिलीमीटर है। अभी भी सामान्य से 36 प्रतिशत कम वर्षा पंजाब में हुई है।