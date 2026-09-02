पंजाब में आज से अगले 4 दिन तक होगी तेज बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

जागरण संवाददाता, लुधियाना। मंगलवार को पंजाब के तीन जिलों में वर्षा हुई, जिसमें पठानकोट में 49.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। रोपड़ में 19.8 मिलीमीटर और होशियारपुर में 3.8 मिलीमीटर वर्षा हुई।

पठानकोट में अधिक वर्षा के कारण दिन का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा, जो पंजाब में सबसे कम है। रोपड़ में तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस रहा। दूसरे जिलों में मौसम साफ रहा और दिन का तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया।