पंजाब में आज से अगले 4 दिन तक होगी तेज बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी
पंजाब के पठानकोट, रोपड़ और होशियारपुर में वर्षा दर्ज की गई, जबकि अन्य जिलों में तापमान अधिक रहा। मौसम विभाग ...और पढ़ें
HighLights
पठानकोट में 49.8 मिमी, रोपड़ में 19.8 मिमी वर्षा दर्ज
बुधवार से 5 सितंबर तक भारी वर्षा का अलर्ट जारी
हिमाचल से सटे जिलों में विशेष रूप से भारी वर्षा की संभावना
जागरण संवाददाता, लुधियाना। मंगलवार को पंजाब के तीन जिलों में वर्षा हुई, जिसमें पठानकोट में 49.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। रोपड़ में 19.8 मिलीमीटर और होशियारपुर में 3.8 मिलीमीटर वर्षा हुई।
पठानकोट में अधिक वर्षा के कारण दिन का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा, जो पंजाब में सबसे कम है। रोपड़ में तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस रहा। दूसरे जिलों में मौसम साफ रहा और दिन का तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया।
लुधियाना में 35.5, पटियाला में 35.7, अमृतसर में 35.5 और जालंधर में 33.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। दूसरी तरफ मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बुधवार से मानसून सक्रिय होगा।
जिसके चलते पांच सितंबर तक पंजाब के कई जिलों में भारी वर्षा हो सकती है। खासकर हिमाचल के साथ लगते जिलों में भारी वर्षा की संभावना है। छह सितंबर से मौसम साफ हो जाएगा।