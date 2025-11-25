Language
    सफाईकर्मी ही निकला चोर, सीसीटीवी से खुली पोल; लुधियाना के सीएमसी अस्पताल हैरान करने वाला मामला

    By Vinod Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 08:29 PM (IST)

    लुधियाना के सीएमसी अस्पताल में एक पूर्व सफाई कर्मचारी चोरी करते हुए पकड़ा गया। सीसीटीवी फुटेज में उसकी हरकतें कैद हो गईं, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी की पहचान मथुस्वामी के रूप में हुई है, जो पहले अस्पताल में सफाई का काम करता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    सीएमसी अस्पताल में सफाई सेवक करता था चोरी, सीसीटीवी में हुआ कैद।

    संवाद सहयोगी, लुधियाना। सीएमसी अस्पताल के एक पूर्व सफाई सेवक ने अस्पताल के अंदर चोरियां करनी शुरू कर दी। इसका पता उस समय लगा जब अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे चैक किए गए। जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन की ओर से शिकायत पुलिस को दी गई।

    आरोपित की पहचान मथूस्वामी के रूप में हुई है। शिकायतकर्ता विजय आनंद ने बताया कि वह सीएमसी अस्पताल में बतौर जनरल सुपरीटेंडेंट लगा हुआ है। आरोपित अस्पताल में पहले सफाई का काम करता था।

    एक दिन जब अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज चैक की गई तो उसमें चोरी की कई वारदातें देखी गई। जिसमें आरोपित चोरी करता नजर आया। पुलिस के अनुसार अस्पताल से सभी सीसीटीवी फुटेज का रिकार्ड मांगा गया है और उनका कहना है कि वह जल्द ही इसकी फुटेज मुहैया करवा देंगे। फिलहाल आरोपित पर कार्रवाई करके मामले की जांच की जा रही है।