Video: लुधियाना में CHO का अनोखा प्रदर्शन, पंजाब का फेमस लोक नृत्य गिद्दा कर वेतन में 5 हजार रुपये बढ़ाने को कहा

जागरण संवाददाता, लुधियाना। वेतन में पांच हजार रुपये की बढ़ोतरी की मांग को लेकर लुधियाना में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (सीएचओ) पिछले करीब एक महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।

शुक्रवार (07 अगस्त, 2026) को अपनी मांगों को लेकर सीएचओ ने पंजाब सरकार और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। सीएचओ ने सिविल सर्जन कार्यालय में गिद्दा डालकर सरकार के खिलाफ अपना रोष जाहिर किया। प्रदर्शन के दौरान सीएचओ ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी की।