लुधियाना में NRI परिवार से चेन झपटी, 6 महीने के बच्चे को छीनने की भी कोशिश; चंडीगढ़ से लेनी थी फ्लाइट

जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना-दिल्ली नेशनल हाईवे पर साहनेवाल के पास एक ढाबे पर खाना खाने के लिए रुके एनआरआई परिवार के साथ लूट का मामला सामने आया है।

दो बदमाशों ने पहले परिवार के सदस्य हरविंदर सिंह के गले से सोने की चेन झपटी और इसके बाद उनकी गोद से छह माह के बच्चे को छीनने की कोशिश की। वारदात के बाद बदमाश फरार हो गए।

साहनेवाल पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। कपूरथला के गांव नियामपुर निवासी दविंदर सिंह ने बताया कि वह अपने भाई हरविंदर सिंह के साथ जर्मनी में रहता है। हाल ही में दोनों परिवार अन्य सदस्यों के साथ भारत आए थे।

चंडीगढ़ एयरपोर्ट से जर्मनी लौटने के लिए उनकी फ्लाइट थी। शनिवार रात को एयरपोर्ट जाते समय परिवार साहनेवाल के पास हाईवे किनारे स्थित एक ढाबे पर खाना खाने के लिए रुका था। इसी दौरान बाइक सवार दो बदमाशों ने हरविंदर सिंह के गले से सोने की चेन झपट ली।