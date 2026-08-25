पंजाब चुनाव को लेकर भाजपा की रणनीति साफ, बीएल संतोष बोले- बिना गठबंधन सभी सीटों पर ठोकेंगे ताल

जागरण संवाददाता, लुधियाना। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष ने पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति स्पष्ट करते हुए कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह जुट जाने का आह्वान किया।

'गठबंधन के सहारे की जरूरत नहीं...', बीजेपी महासचिव बीएस संतोष ने सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की बात फिर दोहराई

उन्होंने दोहराया कि भाजपा पंजाब में किसी गठबंधन के सहारे नहीं, बल्कि अपने दम पर सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और अधिक से अधिक लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने की अपील की। फिलहाल बीएल संतोष के इस बयान के बाद पंजाब में अकाली दल और भाजपा के गठबंधन की संभावना कम नजर आने लगी है।

कार्यकर्ताओं को किया संबोधित संतोष मंगलवार को फिरोजपुर रोड स्थित होटल ली बैरन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग को संबोधित कर रहे थे। जगराओं, खन्ना, रायकोट और लुधियाना से जुड़े वरिष्ठ नेताओं, जिला अध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों, कोर कमेटी सदस्यों और प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में बीएल संतोष ने संगठनात्मक गतिविधियों का फीडबैक लिया। उन्होंने बूथ कमेटियों को अधिक प्रभावी बनाने और जहां कमेटियां गठित नहीं हुई हैं, वहां जल्द गठन करने के निर्देश दिए।

आपसी भाईचारे पर हो फोकस उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता केवल राजनीतिक गतिविधियों तक सीमित न रहें, बल्कि आम लोगों के साथ व्यक्तिगत संपर्क मजबूत करें। लोगों के जन्मदिन और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल हों तथा अपने कार्यक्रमों में भी उन्हें आमंत्रित करें। इससे आपसी भाईचारा मजबूत होगा और संगठन का जनाधार बढ़ेगा।

बीएल संतोष ने पंजाब सरकार पर विकास कार्यों में कथित रुकावट और कानून-व्यवस्था को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जिला और ब्लॉक स्तर पर ऐसे मुद्दे उठाने, उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाने और अखबारों में प्रमुखता से उठाने को कहा।

चुनाव अब दूर नहीं: बीएल संतोष उन्होंने कहा कि 2027 का विधानसभा चुनाव अब दूर नहीं है। इसलिए कार्यकर्ता अभी से सक्रिय हों और केंद्र सरकार की नीतियों व विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि पंजाब में उद्योग और विकास की स्थिति सरकार के दावों के अनुरूप नहीं है।