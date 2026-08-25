पंजाब चुनाव में 117 सीटों पर अकेले हुंकार भरेगी भाजपा, अकाली दल संग गठबंधन की चर्चाओं पर लगा फुल स्टॉप
भाजपा पंजाब अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने स्पष्ट किया है कि पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में सभी 117 सीटों पर अकेले लड़ेगी और अकाली दल से कोई गठबंधन नहीं होगा।
HighLights
भाजपा पंजाब 2027 चुनाव अकेले लड़ेगी
अकाली दल से गठबंधन की अटकलों पर विराम
पंजाब में आप सरकार बदलने का आह्वान
जागरण संवाददाता, लुधियाना। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने अकाली दल के साथ गठबंधन की अटकलों पर विराम लगाते हुए स्पष्ट किया है कि भाजपा पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी सभी 117 विधानसभा सीटों पर अपने दम पर उम्मीदवार उतारेगी और अकाली दल के साथ गठबंधन का कोई सवाल ही नहीं है।
ढिल्लों मंगलवार को होटल ली बैरन में आयोजित भाजपा कार्यकर्ताओं की मीटिंग के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।ढिल्लों ने कहा कि पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ता चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं और पंजाब में भाजपा की सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ सक्रियता से काम कर रहे हैं।
प्रदेश पर बढ़ा रहा कर्जा का बोझ
उन्होंने कहा कि पंजाब में मौजूदा समय में हालात ठीक नहीं हैं। प्रदेश पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है, विकास के काम अपेक्षित स्तर पर दिखाई नहीं दे रहे और कानून-व्यवस्था को लेकर भी लोगों में चिंता है। पंजाब के लोग अब आप पार्टी की सरकार बदलना चाहते हैं और भाजपा को विकल्प के रूप में देख रहे हैं।
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने देश में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और भारत की विदेशों में साख मजबूत हुई है। पंजाब के लोग भी चाहते हैं कि 2027 में भाजपा को मौका मिले। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता पंजाब में भाजपा की सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत से जुटे हुए हैं।