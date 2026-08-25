पंजाब चुनाव में 117 सीटों पर अकेले हुंकार भरेगी भाजपा, अकाली दल संग गठबंधन की चर्चाओं पर लगा फुल स्टॉप

जागरण संवाददाता, लुधियाना। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने अकाली दल के साथ गठबंधन की अटकलों पर विराम लगाते हुए स्पष्ट किया है कि भाजपा पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी सभी 117 विधानसभा सीटों पर अपने दम पर उम्मीदवार उतारेगी और अकाली दल के साथ गठबंधन का कोई सवाल ही नहीं है।

ढिल्लों मंगलवार को होटल ली बैरन में आयोजित भाजपा कार्यकर्ताओं की मीटिंग के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।ढिल्लों ने कहा कि पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ता चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं और पंजाब में भाजपा की सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ सक्रियता से काम कर रहे हैं।

प्रदेश पर बढ़ा रहा कर्जा का बोझ उन्होंने कहा कि पंजाब में मौजूदा समय में हालात ठीक नहीं हैं। प्रदेश पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है, विकास के काम अपेक्षित स्तर पर दिखाई नहीं दे रहे और कानून-व्यवस्था को लेकर भी लोगों में चिंता है। पंजाब के लोग अब आप पार्टी की सरकार बदलना चाहते हैं और भाजपा को विकल्प के रूप में देख रहे हैं।