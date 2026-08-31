लुधियाना में अपराध के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन, कमिश्नर दफ्तर पहुंचकर की नारेबाजी; पुलिस ने रोका रास्ता

जागरण संवाददाता, लुधियाना। शहर और देहाती क्षेत्रों में बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराध के विरोध में भारतीय जनता पार्टी जिला देहाती इकाई ने सोमवार को पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भारत चौक के पास स्थित पुलिस कमिश्नर कार्यालय के बाहर पहुंचे और घेराव कर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और कानून व्यवस्था में तत्काल सुधार की मांग उठाई।

प्रदर्शन की अगुवाई भाजपा लुधियाना देहाती के जिला प्रधान गगनदीप सिंह सन्नी कैंथ ने की। सुबह से ही कार्यकर्ताओं का पुलिस कमिश्नर कार्यालय के बाहर पहुंचना शुरू हो गया था। कुछ ही देर में वहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जमा हो गए। भाजपा नेताओं ने क्षेत्र में लगातार सामने आ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ रोष जताया।

इस दौरान कुछ देर पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच बहस भी हुई। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कार्यालय के भीतर नहीं जाने दिया। पुलिस अधिकारियों ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया और स्थिति को नियंत्रण में रखा।

कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा भाजपा जिला देहाती प्रधान गगनदीप सिंह सन्नी कैंथ ने आरोप लगाया कि लुधियाना देहाती क्षेत्र में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है। उन्होंने कहा कि लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं के कारण आम लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन को अपराधियों पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई करनी चाहिए।