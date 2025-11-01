बठिंडा में शादी में रिवॉल्वर से हवाई फायरिंग करने वाले दो युवक गिरफ्तार

जासं, बठिंडा। जिले के गांव बांडी में एक शादी समारोह के दौरान पिस्तौल से हवाई फायरिंग कर उसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट करना दो युवकों को उस समय महंगा पड़ गया, जब थाना संगत पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने आरोपितों से 10 जिंदा कारतूस 32 व 22 बोर के दो पिस्तौल भी बरामद किए है। बता दें कि उक्त हवाई फायरिंग करने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया था। जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की।

बठिंडा देहाती के डीएसपी हरविंदर सिंह सरां ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गांव बांडी निवासी गुरसेवक सिंह और किशोर कुमार ने एक शादी समारोह के दौरान अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से फायरिंग की और उत्तेजना पैदा करने के लिए वीडियो इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर दिया। उन्होंने बताया कि डिप्टी कमिश्नर द्वारा सख्त आदेश दिए गए हैं कि हथियारों के साथ ऐसा कोई भी वीडियो इंटरनेट मीडिया पर अपलोड नहीं किया जा सकता।