बठिंडा में शादी में रिवॉल्वर से हवाई फायरिंग करने वाले दो युवक गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 04:00 PM (IST)

    बठिंडा के गांव बांडी में शादी समारोह में हवाई फायरिंग करने वाले दो युवक गिरफ्तार हुए। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो डाला था। पुलिस ने उनके पास से पिस्तौल और कारतूस बरामद किए। डीएसपी ने बताया कि यह डिप्टी कमिश्नर के आदेशों का उल्लंघन है, जिसके चलते गिरफ्तारी हुई। खुले में हथियार इस्तेमाल करने पर लाइसेंस रद्द होगा।

    जासं, बठिंडा। जिले के गांव बांडी में एक शादी समारोह के दौरान पिस्तौल से हवाई फायरिंग कर उसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट करना दो युवकों को उस समय महंगा पड़ गया, जब थाना संगत पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

    पुलिस ने आरोपितों से 10 जिंदा कारतूस 32 व 22 बोर के दो पिस्तौल भी बरामद किए है। बता दें कि उक्त हवाई फायरिंग करने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया था। जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की।

    बठिंडा देहाती के डीएसपी हरविंदर सिंह सरां ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गांव बांडी निवासी गुरसेवक सिंह और किशोर कुमार ने एक शादी समारोह के दौरान अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से फायरिंग की और उत्तेजना पैदा करने के लिए वीडियो इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट कर दिया। उन्होंने बताया कि डिप्टी कमिश्नर द्वारा सख्त आदेश दिए गए हैं कि हथियारों के साथ ऐसा कोई भी वीडियो इंटरनेट मीडिया पर अपलोड नहीं किया जा सकता।

    दोनों युवकों ने ऐसा करके डिप्टी कमिश्नर के आदेशों का उल्लंघन किया है, जिसके चलते दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।

    उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के पास हथियार पाया जाता है, तो उसे खुले में उसका इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है, अगर कोई ऐसा करता है, तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी और मामला दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति का हथियार लाइसेंस रद्द करने के लिए मालकिन को भी पत्र लिखा जाएगा।