लुधियाना आर्मी कैंप में सैन्यकर्मी की पत्नी से दुष्कर्म, 4 महीने तक किया शोषण; आरोपी हवलदार गिरफ्तार
लुधियाना के जगराओं पुल स्थित सीजी आर्मी कैंप में एक हवलदार पर सैन्यकर्मी की पत्नी से दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगा है।
HighLights
आर्मी कैंप में हवलदार पर दुष्कर्म का आरोप।
सैन्यकर्मी की पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
आरोपी हवलदार गिरफ्तार, एक दिन के रिमांड पर।
जागरण संवाददाता, लुधियाना। जगराओं पुल के पास स्थित सीजी आर्मी कैंप में आवासीय क्वार्टरों के इंचार्ज के रूप में तैनात एक हवलदार पर दूसरे सैन्यकर्मी की पत्नी के साथ दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा है।
सिटी पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपित हवलदार पर मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।
पुलिस को दी गई शिकायत में 25 वर्षीय पीड़िता ने बताया कि उसके पति सेना में तैनात हैं और इन दिनों किसी अन्य स्थान पर ड्यूटी कर रहे हैं, जबकि वह अपने बच्चे के साथ लुधियाना के सैन्य आवासीय क्वार्टर में रहती है। आरोपित हवलदार चनप्रीत सिंह निवासी जीके एस्टेट, जमालपुर रोड ने उसके पति को क्वार्टर दिलाने में मदद की थी।
इसी जान-पहचान के चलते आरोपित का उनके घर आना-जाना शुरू हो गया और वह रोजमर्रा की जरूरतों में मदद करने लगा। जून में एक रात करीब साढ़े दस बजे आरोपित नशे की हालत में उसके क्वार्टर में घुसा और उससे दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपित ने जान से मारने की धमकी देकर लगभग चार महीने तक यौन शोषण किया।
पीड़िता के मुताबिक, आरोपित का आर्मी कैंप परिसर में एक गेस्ट हाउस भी है, जहां उसका परिवार रहता है। गत 28 सितंबर को जब परिवार बाहर गया हुआ था, तब आरोपित ने उसे गेस्ट हाउस में बुलाकर फिर से दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने महिला के फोन उठाने बंद कर दिए।
पति को फोन पर दी जानकारी, फिर पहुंची पुलिस
लगातार प्रताड़ना से परेशान होकर पीड़िता ने पूरी आपबीती फोन पर अपने पति को बताई। इसके तुरंत बाद पति लुधियाना पहुंचा और पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई।
मामले की जांच कर रहे एएसआई परमजीत सिंह ने बताया कि आरोपित हवलदार चनप्रीत सिंह के खिलाफ बीएनएस की धारा 64 के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अदालत से एक दिन का पुलिस रिमांड हासिल कर आगे की गहन जांच की जा रही है।