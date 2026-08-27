लुधियाना में लूट के बाद कपड़े और जूते खरीदने पहुंचा लुटेरा, पुलिस ने एआई की मदद से दबोचा

संवाद सहयोगी, खन्ना (लुधियाना)। पुलिस ने एआई की मदद से झपटमारी करने वाले दो लुटरों को गिरफ्तार किया है। यही नहीं लूट के गहने खरीदने के आरोप में दो ज्वेलरों को भी गिरफ्तार किया है। यह घटना 22 अगस्त की है।

गुरु रामदास नगर की सरबजीत कौर गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने जा रही थीं। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार युवक ने उसके कान से बालियां झपट लीं। घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें संदिग्ध के हाथ में सुभाष बाजार की एक दुकान का कैरी बैग दिखा।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)की मदद से इस बैग के लोगो की पहचान की गई, जिससे पता चला कि खन्ना में इस नाम की दो दुकानें हैं। पुलिस ने संबंधित दुकान की सीसीटीवी फुटेज देखी, जिसमें आरोपित अर्शदीप सिंह बब्बू जूते और कपड़े खरीदते हुए नजर आया।