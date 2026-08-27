लुधियाना में लूट के बाद कपड़े और जूते खरीदने पहुंचा लुटेरा, पुलिस ने एआई की मदद से दबोचा
खन्ना पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से झपटमारी करने वाले दो लुटेरों और चोरी के गहने खरीदने वाले दो ज्वेलरों को गिरफ्तार किया है।
HighLights
एआई से खन्ना पुलिस ने पकड़े दो झपटमार
चोरी के गहने खरीदने वाले दो ज्वेलर्स भी गिरफ्तार
सीसीटीवी फुटेज और एआई ने सुलझाई झपटमारी की गुत्थी
संवाद सहयोगी, खन्ना (लुधियाना)। पुलिस ने एआई की मदद से झपटमारी करने वाले दो लुटरों को गिरफ्तार किया है। यही नहीं लूट के गहने खरीदने के आरोप में दो ज्वेलरों को भी गिरफ्तार किया है। यह घटना 22 अगस्त की है।
गुरु रामदास नगर की सरबजीत कौर गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने जा रही थीं। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार युवक ने उसके कान से बालियां झपट लीं। घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें संदिग्ध के हाथ में सुभाष बाजार की एक दुकान का कैरी बैग दिखा।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)की मदद से इस बैग के लोगो की पहचान की गई, जिससे पता चला कि खन्ना में इस नाम की दो दुकानें हैं। पुलिस ने संबंधित दुकान की सीसीटीवी फुटेज देखी, जिसमें आरोपित अर्शदीप सिंह बब्बू जूते और कपड़े खरीदते हुए नजर आया।
इसके बाद 25 अगस्त को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपने साथी दीपक बाली का नाम बताया तो उसे भी गिरफ्तार कर किया गया।
जांच में यह सामने आया कि दोनों लुटेरों ने लूटे गए सोने के जेवर खन्ना के रमेश ज्वेलर्स के मालिक कपिल और जितेंद्र कुमार को बेचे थे। इसके बाद पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लूट का सामान बरामद किया। एआई की मदद से लुटेरों की गिरफ्तारी की काफी चर्चा है।