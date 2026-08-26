सावधान! रक्षाबंधन पर सज गईं मिलावटी मिठाइयां, इन 6 आसान ट्रिक्स से घर बैठे चेक करें दूध-मावा और घी की क्वालिटी

जागरण संवाददाता, लुधियाना। रक्षा बंधन पर बाजार में मिठाइयों की बढ़ती मांग के साथ मिलावट का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में खरीदारी करते समय थोड़ी सी सावधानी आपको मिलावटी खोया, मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थों से बचा सकती है।

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) के फूड एंड न्यूट्रिशियन डिपार्टमेंट की प्रोफेसर डॉ. सोनिका शर्मा के अनुसार कुछ घरेलू तरीकों से घर बैठे ही खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगा सकते हैं, हालांकि, किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलावट की पुख्ता पुष्टि प्रयोगशाला जांच से ही होती है।

दूध व दूध से बनी चीजों में मिलावट इस तरह से परखें दूध में मैदा: दूध व दही से बनी चीजों में मैदा डाला गया है या नहीं, यह जानने के लिए किसी कटोरी में दूध गर्म करके ठंडा कर लें। अब इसमें आयोडीन के घोल की कुछ बूंदें डालकर हिलाएं। अगर रंग नीला हो जाता है, तो दूध में मैदा मिलाया हुआ है।

दूध व दही से बनी चीजों में मैदा डाला गया है या नहीं, यह जानने के लिए किसी कटोरी में दूध गर्म करके ठंडा कर लें। अब इसमें आयोडीन के घोल की कुछ बूंदें डालकर हिलाएं। अगर रंग नीला हो जाता है, तो दूध में मैदा मिलाया हुआ है। बर्फी, खोया और रबड़ी में मैदा: खोया, रबड़ी में मैदे की मिलावट का पता लगाने के लिए बर्फी या खोए को अच्छी तरह से हाथ से मसलकर किसी कटोरी में पानी डालकर उबालें। फिर इसमें आयोडीन के घोल की कुछ बूंदें मिला लें। अगर रंग नीला बन जाए तो बर्फी में मैदे की मिलावट की होती है।

खोया, रबड़ी में मैदे की मिलावट का पता लगाने के लिए बर्फी या खोए को अच्छी तरह से हाथ से मसलकर किसी कटोरी में पानी डालकर उबालें। फिर इसमें आयोडीन के घोल की कुछ बूंदें मिला लें। अगर रंग नीला बन जाए तो बर्फी में मैदे की मिलावट की होती है। पीले रंग की मिठाई में मिलावट: पीले रंग की मिठाइयों में सिंथेटिक कलर की मिलावट की होती है। यह एक गैर-मंजूरशुदा डाई है। अगर खाद्य पदार्थों में सिंथेटिक कलर की मिलावट को परखना है, तो मिठाई को एक कटोरी या प्लेट में ले और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कुछ बूंदे डालें। अगर मिठाई कलर लाल या गुलाबी हो जाता है, तो यह समझ लें कि सिंथेटिक कलर मिलाया हुआ है। इसके अलावा नींबू के रस के जरिए भी सिंथेटिक कलर का पता लगा सकते हैं। मिठाई पर जब नींबू का रस डालेंगे, तो लाल या गुलाबी हो जाएगा।

पीले रंग की मिठाइयों में सिंथेटिक कलर की मिलावट की होती है। यह एक गैर-मंजूरशुदा डाई है। अगर खाद्य पदार्थों में सिंथेटिक कलर की मिलावट को परखना है, तो मिठाई को एक कटोरी या प्लेट में ले और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कुछ बूंदे डालें। अगर मिठाई कलर लाल या गुलाबी हो जाता है, तो यह समझ लें कि सिंथेटिक कलर मिलाया हुआ है। इसके अलावा नींबू के रस के जरिए भी सिंथेटिक कलर का पता लगा सकते हैं। मिठाई पर जब नींबू का रस डालेंगे, तो लाल या गुलाबी हो जाएगा। चांदी के वर्क में मिलावट: मुनाफे के लिए कई मिठाई विक्रेता चांदी के वर्क में एल्युमिनियम के वर्क मिला देते हैं। चांदी का असली वर्क जलने पर राख बन जाता है और चमकदार गोलाकार राख बच जाती है। जबकि एल्युमिनियम का वर्क जलने पर भूरा हो जाता है।

मुनाफे के लिए कई मिठाई विक्रेता चांदी के वर्क में एल्युमिनियम के वर्क मिला देते हैं। चांदी का असली वर्क जलने पर राख बन जाता है और चमकदार गोलाकार राख बच जाती है। जबकि एल्युमिनियम का वर्क जलने पर भूरा हो जाता है। घी व बाजारी मक्खन में स्टार्च की मिलावट: एक कटोरी में थोड़ा सा घी या मक्खन लें। उसमें आयोडीन सल्यूशन की कुछ बूंदे डालें। अगर मिलावट होगी तो घी या मक्खन का रंग बदलकर नीला या काला हो जाएगा।

एक कटोरी में थोड़ा सा घी या मक्खन लें। उसमें आयोडीन सल्यूशन की कुछ बूंदे डालें। अगर मिलावट होगी तो घी या मक्खन का रंग बदलकर नीला या काला हो जाएगा। पनीर में स्टार्च की मिलावट: पनीर का छोटा टुकड़ा लें और उस पर आयोडीन टिंचर की कुछ बूंदें डालें। यदि पनीर का रंग नीला-काला हो जाए, तो उसमें स्टार्च होने की आशंका है। यदि रंग भूरा ही रहे या उसमें कोई खास बदलाव न हो तो स्टार्च की मौजूदगी का संकेत नहीं मिलता। पैकेजिंग या बाहरी सतह से भी स्टार्च लग सकता है, इसलिए पनीर के अंदरूनी हिस्से की जांच करना बेहतर है। पनीर के छोटे टुकड़े को उबालकर उसकी बनावट देखी जा सकती है। बहुत ज्यादा रबड़ जैसा होना या असामान्य तरीके से टूटना गुणवत्ता संबंधी समस्या का संकेत हो सकता है। ग्राहक को क्या करना चाहिए? डॉ. सोनिका शर्मा के अनुसार, त्योहारों के दौरान दूध, पनीर, मक्खन, घी, मिठाइयों की मांग बहुत बढ़ जाती है। ऐसे में मांग को पूरा करने व मुनाफे के लिए कई दुकानदार मिलावट करते हैं। ऐसे में कोशिश करें कि घर पर ही मक्खन, घी, खोया तैयार करें और उससे अपने पसंद की मिठाईयां बनाएं।