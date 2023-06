Accident in Ludhiana पंजाब के लुधियाना में सर्विस रोड पर दर्दनाक हादसा हुआ। यहां जीप की टक्‍कर से एक बाइक सवार युवक की जान चली गई। साथ ही दूसरा व्‍यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को पुलिस ने स्थानीय अस्पताल में दाखिल करवाया जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। घटना के उपरांत बोलेरो चालक मौके पर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया।

सर्विस रोड पर दर्दनाक हादसा; जीप की टक्कर से बाइक सवार युवक की गई जान, एक अन्‍य घायल

Your browser does not support the audio element.

दोराहा, संवाद सूत्र: दोराहा जीटी रोड के साथ दक्षिणी बाईपास की सर्विस रोड पर बोलेरो जीप की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को पुलिस ने स्थानीय अस्पताल में दाखिल करवाया, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। घटना के उपरांत बोलेरो चालक मौके पर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने बोलेरो को जब्त कर लिया। दोराहा से गुरुद्वारा श्री राड़ा साहिब की ओर जा रहा था दोराहा थाना के एएसआइ सरजंगदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव कीमा भन्नी के रहने वाले मनप्रीत सिंह व मदनपुर थाना राजपुरा के रहने वाले अपने साथी अमनदीप सिंह के साथ अपनी बाइक पर दोराहा से गुरुद्वारा श्री राड़ा साहिब की ओर जा रहा था। जब वह दोराहा में सर्विस रोड पर बिजली ग्रिड के पास पहुंचे तो गांव गुरथली की तरफ से आ रही बोलेरो के साथ उनकी टक्कर हो गई। मनप्रीत का साथी जीप के नीचे फंस गया टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मनप्रीत सिंह और उसका साथी जीप के नीचे फंस गए। लोगों ने किसी तरह घायलों को बाहर निकाला। मनप्रीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल मनप्रीत को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। बोलेरो चालक घटना के बाद मौके पर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने घायल और मृतक के परिवार को घटना की जानकारी दी। दोनों नौजवान गुरुद्वारा श्री राड़ा साहिब में सेवा करते थे और घटना के समय वहां से लौट रहे थे।

Edited By: Himani Sharma