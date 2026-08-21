संसद में नौकरी दिलाने के नाम पर 50 हजार की ठगी, 10 साल से फरार आरोपी लुधियाना से गिरफ्तार; CBI ने दबोचा
लोकसभा सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर 50 हजार रुपये की ठगी के मामले में दस साल से फरार घोषित अपराधी जितेंद्र पाठक लुधियाना से गिरफ्तार हुआ है।
HighLights
संसद में नौकरी दिलाने के नाम पर 50 हजार की ठगी।
दस साल से फरार घोषित अपराधी जितेंद्र पाठक लुधियाना से गिरफ्तार।
सीबीआई ने 2009 के धोखाधड़ी मामले में आरोपी को दबोचा।
जागरण संवाददाता, लुधियाना। लोकसभा सचिवालय नई दिल्ली में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दस साल से फरार घोषित अपराधी जितेंद्र पाठक को लुधियाना से गिरफ्तार किया है। आरोपित के खिलाफ वर्ष 2009 में मामला दर्ज किया गया था, जबकि वर्ष 2016 में अदालत ने उसे घोषित अपराधी करार दिया था।
केंद्रीय जांच ब्यूरो के अनुसार, 13 जुलाई 2009 को जितेंद्र पाठक और उसके एक साथी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। दोनों पर आरोप था कि उन्होंने एक व्यक्ति को संसद में नौकरी लगवाने का झांसा दिया और इसके बदले उससे 50 हजार रुपये लिए। शिकायत के आधार पर जांच शुरू की गई।
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चार्जशीट दाखिल होने के बाद से था फरार
जांच पूरी होने के बाद दोनों आरोपितों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया। दिसंबर 2009 में आरोपपत्र दाखिल होने के बावजूद जितेंद्र पाठक अदालत में पेश नहीं हुआ। इसके बाद जांच एजेंसी ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन लंबे समय तक उसका कोई पता नहीं चल पाया।
लगातार अनुपस्थित रहने और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित अदालत ने 28 सितंबर 2016 को जितेंद्र पाठक को घोषित अपराधी करार दे दिया। इसके बाद भी वह करीब दस साल तक गिरफ्तारी से बचा रहा।
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लुधियाना में रहने की मिली जानकारी
केंद्रीय जांच ब्यूरो को हाल ही में क्षेत्रीय स्तर पर सत्यापन के दौरान जानकारी मिली कि जितेंद्र पाठक लुधियाना में रह रहा है। इसके बाद जांच अधिकारियों ने तकनीकी विश्लेषण और उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर उसकी संभावित लोकेशन की पुष्टि की।
जांच एजेंसी की टीम ने 19 अगस्त 2026 को कार्रवाई करते हुए उसे लुधियाना से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपित को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए अदालत में पेश किया जाएगा।
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