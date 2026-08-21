संसद में नौकरी दिलाने के नाम पर 50 हजार की ठगी, 10 साल से फरार आरोपी लुधियाना से गिरफ्तार; CBI ने दबोचा

जागरण संवाददाता, लुधियाना। लोकसभा सचिवालय नई दिल्ली में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दस साल से फरार घोषित अपराधी जितेंद्र पाठक को लुधियाना से गिरफ्तार किया है। आरोपित के खिलाफ वर्ष 2009 में मामला दर्ज किया गया था, जबकि वर्ष 2016 में अदालत ने उसे घोषित अपराधी करार दिया था।

केंद्रीय जांच ब्यूरो के अनुसार, 13 जुलाई 2009 को जितेंद्र पाठक और उसके एक साथी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। दोनों पर आरोप था कि उन्होंने एक व्यक्ति को संसद में नौकरी लगवाने का झांसा दिया और इसके बदले उससे 50 हजार रुपये लिए। शिकायत के आधार पर जांच शुरू की गई।