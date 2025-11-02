लुधियाना में युवक ने खुद को आग लगाकर की आत्महत्या, मानसिक तौर पर चल रहा था परेशान; सुसाइड नोट भी बरामद

संवाद सहयोगी, लुधियाना। रिंग रोड एक खाली प्लाट में जाकर एक युवक ने खुद को आग के हवाले कर दिया। लोगों ने प्लाट पर जाकर उसे बचाने की कोशिश भी की। लेकिन तब तक उसकी झुलसने से मौत हो चुकी थी। मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। इसमें उसने खुदकुशी करने का खुद को ही जिम्मेदार ठहराया।

मृतक युवक की पहचान बागी स्टैंड, न्यू शिमलापुरी निवासी 25 वर्षीय प्रभजोत सिंह के रूप में हुई है। मौके पर पहुंची थाना सदर की पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और शव का पोस्टमार्टम करवाकर स्वजनों को सौंप दिया। जानकारी देते हुए एएसआई गुरमीत सिंह ने बताया कि प्रभजोत सिंह ने कुछ समय पहले ही बीए की पढ़ाई पूरी की थी। उसके पिता गुरजंट सिंह राज मिस्त्री का काम करते हैं।

परिवार ने बताया कि वह कुछ समय से मानसिक तौर पर परेशान चल रहा था। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की रात वह रिंग रोड आलमगीर रोड के पास एक खाली प्लाट पर गया और खुद पर तेल डालकर आग लगा ली। इस हादसे में बुरी तरह झुलसने के चलते युवक की मौत हो गई।