    लुधियाना में युवक ने खुद को आग लगाकर की आत्महत्या, मानसिक तौर पर चल रहा था परेशान; सुसाइड नोट भी बरामद

    By Vinod Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 08:13 AM (IST)

    लुधियाना में एक 25 वर्षीय युवक ने रिंग रोड पर खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें उसने मानसिक परेशानी को अपनी मौत का कारण बताया है। मृतक की पहचान प्रभजोत सिंह के रूप में हुई है, जो न्यू शिमलापुरी का निवासी था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    खाली प्लॉट में जाकर युवक ने खुद को लगाई आग, मौत।

    संवाद सहयोगी, लुधियाना। रिंग रोड एक खाली प्लाट में जाकर एक युवक ने खुद को आग के हवाले कर दिया। लोगों ने प्लाट पर जाकर उसे बचाने की कोशिश भी की। लेकिन तब तक उसकी झुलसने से मौत हो चुकी थी। मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। इसमें उसने खुदकुशी करने का खुद को ही जिम्मेदार ठहराया।

    मृतक युवक की पहचान बागी स्टैंड, न्यू शिमलापुरी निवासी 25 वर्षीय प्रभजोत सिंह के रूप में हुई है। मौके पर पहुंची थाना सदर की पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और शव का पोस्टमार्टम करवाकर स्वजनों को सौंप दिया। जानकारी देते हुए एएसआई गुरमीत सिंह ने बताया कि प्रभजोत सिंह ने कुछ समय पहले ही बीए की पढ़ाई पूरी की थी। उसके पिता गुरजंट सिंह राज मिस्त्री का काम करते हैं।

    परिवार ने बताया कि वह कुछ समय से मानसिक तौर पर परेशान चल रहा था। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की रात वह रिंग रोड आलमगीर रोड के पास एक खाली प्लाट पर गया और खुद पर तेल डालकर आग लगा ली। इस हादसे में बुरी तरह झुलसने के चलते युवक की मौत हो गई।

    जानकारी के अनुसार मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। जिसमें उसने लिखा कि वह मानसिक परेशान होकर सुसाइड कर रहा है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। पुलिस ने सुसाइड नोट अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।