Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

लुधियाना में ATM में BJP नेता पर पिस्तौल तानकर लूट का प्रयास, बदमाश से भिड़े; 90 सेकेंड के CCTV फुटेज में वारदात कैद

By Digital Desk Edited By: Sushil Kumar
Updated: Sat, 29 Aug 2026 11:56 PM (IST)

लुधियाना के साहनेवाल स्थित पीएनबी एटीएम में भाजपा नेता महिंदर कुमार ने लूट का प्रयास कर रहे नकाबपोश बदमाश से बहादुरी से मुकाबला किया और उसकी खिलौना पिस्तौल छीन ली।

ATM में BJP नेता से लूट का प्रयास। फोटो जागरण

ATM में BJP नेता से लूट का प्रयास। फोटो जागरण

HighLights

  1. भाजपा नेता ने एटीएम में बदमाश से लोहा लिया।

  2. डेढ़ मिनट के संघर्ष में बदमाश से पिस्तौल छीनी।

  3. पकड़े गए बदमाश की पिस्तौल खिलौना निकली।

संवाद सहयोगी, लुधियाना। साहनेवाल मेन रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के एटीएम में रुपये जमा करवाने पहुंचे भाजपा नेता को नकाबपोश बदमाश ने पिस्तौल तानकर लूटने का प्रयास किया। बदमाश से घबराने के बजाय भाजपा नेता ने उसका हाथ पकड़ लिया।

दोनों के बीच एटीएम के अंदर करीब डेढ़ मिनट तक संघर्ष हुआ। इसी दौरान भाजपा नेता ने बदमाश से पिस्तौल छीन ली और उसे पकड़कर एटीएम से बाहर खींच लाए। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने भी बदमाश को दबोच लिया। लोगों ने आरोपित की पिटाई कर दी।

उसकी हालत बिगड़ने पर उसे सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां से बाद में निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। जांच के दौरान उसके पास से मिली पिस्तौल खिलौना निकली। पूरी वारदात करीब 90 सेकेंड के सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है।

आरोपित के पकड़े जाने के बाद पता चला कि उसके पास मौजूद पिस्तौल असली नहीं, बल्कि खिलौना थी। जानकारी के अनुसार पीड़ित महिंदर कुमार भाजपा साहनेवाल मंडल के महासचिव हैं और प्रापर्टी तथा ईंट-भट्ठे का कारोबार करते हैं।

25 अगस्त की शाम करीब 6:40 बजे वह पीएनबी के एटीएम में 1.50 लाख रुपये जमा करवाने पहुंचे थे। वह पहली किस्त के तौर पर 50 हजार रुपये मशीन में जमा करवा रहे थे। इसी दौरान नकाबपोश युवक एटीएम के अंदर दाखिल हुआ।

बैग से पिस्तौल निकालकर तानी, नकदी छीनने का प्रयास

सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि एटीएम में दाखिल होते ही युवक ने बैग से पिस्तौल निकाली और महिंदर कुमार की तरफ तान दी। उसने नेता के पास मौजूद नकदी छीनने का प्रयास किया। अचानक हुए हमले के बावजूद महिंदर कुमार ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने बदमाश का हाथ पकड़ लिया। इसके बाद दोनों के बीच एटीएम के अंदर हाथापाई शुरू हो गई।

संघर्ष के दौरान महिंदर कुमार ने बदमाश के हाथ से पिस्तौल छीन ली। इसके बाद उन्होंने आरोपित को पकड़कर एटीएम से बाहर खींच लिया। इस दौरान बदमाश का सिर एटीएम के शीशे से टकरा गया, जिससे वह घायल हो गया। शोर सुनकर आसपास के लोग भी वहां पहुंच गए और आरोपित को पकड़ लिया।

वीडियो साझा कर पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

भाजपा नेता सन्नी कैंथ ने घटना का सीसीटीवी वीडियो इंटरनेट मीडिया पर साझा किया है। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि बदमाश को मौके पर ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया था, इसके बावजूद मामले में कार्रवाई करने में कई दिन लगा दिए गए। उन्होंने कहा कि एटीएम जैसी जगह पर दिनदहाड़े पिस्तौल तानकर लूट का प्रयास गंभीर मामला है। ऐसे मामलों में पुलिस को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।