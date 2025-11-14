कपूरथला: बेकाबू ट्रैक्टर-ट्रॉली सड़क से नीचे उतरी, चालक की मौत 

जागरण संवाददाता, कपूरथला। गांव कूका मंड के 22 वर्षीय युवक किसान की सड़क हादसे में मौत हो गई। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी जोन नडाला के प्रेस सचिव गुरविंदर सिंह पुत्र शिंदर ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका छोटा भाई बलविंदर सिंह ट्रैक्टर-ट्राली व खेती का सामान लेकर भोगपुर से बेगोवाल होते हुए लौट रहा था।

रात करीब 2:30 से 3:00 बजे निक्की मियानी के पास उसका ट्रैक्टर-ट्राली अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गया, जिससे उसकी मौत हो गई और हादसे के दौरान ट्रैक्टर भी दो हिस्सों में बंट गया।

हादसे की खबर उन्हें सुबह 6:30 बजे मिली। इस दौरान सूचना मिलने पर बेगोवाल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम करवाकर शव वारिसों को सौंप दिया, जिसका देर शाम कूका धुस्सी बन स्थित श्मशानघाट में अंतिम संस्कार कर दिया गया।