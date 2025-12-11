कपूरथला में नहर में गिरी ट्रैक्टर ट्रॉली, हादसे में एक की मौत

संवाद सूत्र, फगवाड़ा। कस्बा पांछटा में एक ट्रैक्टर ट्राली के असंतुलित होकर नहर में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रैक्टर ट्राली पर सवार युवक राजा ने बताया कि रामचंद्र व जसवंत भाम से रेत भरकर जब गांव नरूड़ की तरफ आ रहे थे, तो नहर के निकट संतुलन खोकर ट्रैक्टर ट्राली नहर में गिर गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिसके चलते रामचंद्र व जसवंत गंभीर रूप से घायल हो गए। एएसआइ कौशल सिंह ने बताया कि सूचना मिली कि ट्रैक्टर ट्राली सवार दो लोग नहर में गिरे हैं। उन्होंने मौके पर पहुंचकर घायलों को सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई जबकि रामचंद्र गंभीर घायल हो गया।