कपूरथला में नहर में गिरी ट्रैक्टर ट्रॉली, हादसे में एक की मौत

    By Amit Orhi Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 11:27 PM (IST)

    फगवाड़ा के कस्बा पांछटा में ट्रैक्टर ट्राली नहर में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रैक्टर ट्राली रेत भरकर गांव ...और पढ़ें

    कपूरथला में नहर में गिरी ट्रैक्टर ट्रॉली। सांकेतिक फोटो

    संवाद सूत्र, फगवाड़ा। कस्बा पांछटा में एक ट्रैक्टर ट्राली के असंतुलित होकर नहर में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रैक्टर ट्राली पर सवार युवक राजा ने बताया कि रामचंद्र व जसवंत भाम से रेत भरकर जब गांव नरूड़ की तरफ आ रहे थे, तो नहर के निकट संतुलन खोकर ट्रैक्टर ट्राली नहर में गिर गई।

    जिसके चलते रामचंद्र व जसवंत गंभीर रूप से घायल हो गए। एएसआइ कौशल सिंह ने बताया कि सूचना मिली कि ट्रैक्टर ट्राली सवार दो लोग नहर में गिरे हैं। उन्होंने मौके पर पहुंचकर घायलों को सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई जबकि रामचंद्र गंभीर घायल हो गया।

    सिविल अस्पताल में तैनात डाक्टर ने बताया कि सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि दूसरे की कमर में चोट आई है। गंभीर घायल को बड़े अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।