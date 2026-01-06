कपूरथला: सुलझ गया ताजपुर गोलीकांड, सरपंच ने सूअरों के झुंड से बचाव में चलाई थी गोलियां
ताजपुर गोलीकांड सुलझ गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि नौशहारा नालबांदा के सरपंच सुखजिंदर सिंह ने आत्मरक्षा में गोलियां चलाई थीं। रात में अपनी कार स ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कपूरथला। उधर मामले की जांच कर रहे पुलिस टीम ने पाया की रात को गांव ताजपुर के बाहर हुई गोलीकांड किसी संदिग्ध व्यक्ति की ओर से नहीं चलाई गई थी बल्कि नौशेरा नालबांदा के सरपंच सुखजिंदर सिंह की ओर से अपने सेल्फ डिफेंस के लिए यह गोलियां चलाई गई थी
एस एस पी पठानकोट दलजिंदर सिंह ढिल्लों ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने जांच में पाया की नोशहरा नालबांदा के सरपंच सुखजिंदर सिंह रात अपनी कर से ट्रेवल कर रहे। थेजंगली एरिया होने के कारण सुआरों के एक झुंड ने उनकी कर को घेर लिया था।
ऐसे में सरपंच सुखजिंदर सिंह भयभीत हो गए तथा उन्होंने अपने सेल्फ डिफेंस करने के लिए ही हवाई फायर किए थे। उन्होंने कहा कि चूंकि एयर बेस एरिया नजदीक होने के कारण किसी को भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।