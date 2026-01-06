कपूरथला: सुलझ गया ताजपुर गोलीकांड, सरपंच ने सूअरों के झुंड से बचाव में चलाई थी गोलियां

जागरण संवाददाता, कपूरथला। उधर मामले की जांच कर रहे पुलिस टीम ने पाया की रात को गांव ताजपुर के बाहर हुई गोलीकांड किसी संदिग्ध व्यक्ति की ओर से नहीं चलाई गई थी बल्कि नौशेरा नालबांदा के सरपंच सुखजिंदर सिंह की ओर से अपने सेल्फ डिफेंस के लिए यह गोलियां चलाई गई थी

एस एस पी पठानकोट दलजिंदर सिंह ढिल्लों ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने जांच में पाया की नोशहरा नालबांदा के सरपंच सुखजिंदर सिंह रात अपनी कर से ट्रेवल कर रहे। थेजंगली एरिया होने के कारण सुआरों के एक झुंड ने उनकी कर को घेर लिया था।