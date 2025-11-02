नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, अब नशा तस्करों से करवा रहा जासूसी
पाकिस्तान सीमा पार से ड्रग्स तस्करी के साथ तस्करों से जासूसी भी करवा रहा है। फिरोजपुर के गुरनाम सिंह को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया, जिस पर पहले से ही एनडीपीएस के मामले दर्ज हैं। जेल में अपराधियों से संपर्क के बाद, वह पाकिस्तान के लिए सेना की जानकारी जुटाने लगा। पुलिस ने उसके साथियों के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया है और उनके मोबाइलों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। राजा का पुलिस रिमांड बढ़ा दिया गया है।
महेश कुमार, कपूरथला। सीमा पार से पाकिस्तान बड़े स्तर पर केवल ड्रग तस्करी ही नहीं करवा, बल्कि तस्करी से जुड़े ड्रग पैडलर्स से जासूसी का काम भी ले रहा है। बार्डर एरिया के जिला फिरोजपुर निवासी गुरनाम सिंह ड्रग तस्करी के साथ-साथ पाकिस्तान जासूस भी बन गया क्योंकि गुरनाम सिंह को थाना फाजिल्का की पुलिस ने 1 किलो 880 ग्राम कामर्शियल हेरोइन की खेप के साथ पकड़ा था। उस पर थाना फिरोजपुर कैंट समेत दो और एनडीपीएस के केस दर्ज हैं।
डीएसपी सब-डिवीजन डॉ. शीतल सिंह ने पुष्टि करते हुए बताया कि अभी तक गुरनाम सिंह के बारे में इन केसों का ही पता चला है। डीएसपी शीतल सिंह के अनुसार 35 वर्षीय गुरनाम सिंह 2019 से 2025 तक करीब पांच साल जेल में रहा। जहां उसके संपर्क कई तरह के पेशेवर अपराधियों से बन गए। क्योंकि इन तीन एनडीपीएस के केसों में एक के बाद एक केस में वह जेल जाता रहा है।
पिछले महीने चार सितंबर को ही वह जेल से बाहर आया और पाकिस्तान आकाओं के इशारे पर सेना की जानकारी पहुंचाने में जुट गया। इसके कहने पर जिला मोगा के जसकरण सिंह ने कपूरथला के राजा को पैसे का लालच देकर तैयार करवाया था।
फोरेंसिक जांच में मोबाइल करेंगे राजफाश
डीएसपी डॉ. शीतल सिंह ने बताया कि गुरनाम सिंह, जसकरण सिंह और राजा से बरामद छह मोबाइल का डेटा हासिल करने के लिए फोरेंसिक लैब भेज दिए गए हैं। जालंधर में मोबाइल भेजे जा चुके हैं। जांच के बाद मोबाइल का डेटा लेकर उसकी जांच की जाएगी। जिससे पाकिस्तान के साथ तीनों कब से जुड़े और कौन-कौन सी जानकारी दुश्मन देश को भेज चुका हैं, उसका खुलासा होगा।
राजा का दो दिन का पुलिस रिमांड बढ़ा
डीएसपी डॉ. शीतल सिंह के अनुसार शनिवार को राजा का रिमांड खत्म होने पर उसे थाना कोतवाली की पुलिस की ओर से दोबारा अदालत में पेश किया गया। जहां पर अदालत के समक्ष पुलिस ने देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला होने के चलते तीनों को आमने-सामने क्रास इंवेस्टीगेशन के लिए दो दिन के और पुलिस रिमांड की मांग की गई जिस पर न्यायाधीश ने दो दिन का पुलिस रिमांड और बढ़ा दिया।
