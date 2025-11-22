कपूरथला: अब गांव अकाला में खेत से मिला युवक का रक्तरंजित शव, 2 दिन में दो खून से लथपथ शव मिलने से दहशत

जागरण संवाददाता, कपूरथला। कस्बा भुलत्थ के गांव बागड़िया में गन्ने के खेतों में से शनिवार की देर शाम एक 19 वर्षीय युवक का शव मिलने का समाचार मिला है। बताया जा रहा है कि उक्त युवक दो दिन से अपने घर से लापता था। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची थाना भुलत्थ पुलिस टीम ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शवगृह में रखवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसकी पुष्टि करते हुए एसएचओ रणजीत सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान अंश पुत्र एडिशन निवासी गांव अकाला के रूप में हुई है। बताते चले कि शुक्रवार को भी गांव बाकरपुर में एक व्यक्ति का लहूलुहान शव मिला था। भुलत्थ एरिया में दो दिन में दो शव मिलने से लोगों में दहशत पाई जा रही है।