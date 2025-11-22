Language
    कपूरथला: अब गांव अकाला में खेत से मिला युवक का रक्तरंजित शव, 2 दिन में दो खून से लथपथ शव मिलने से दहशत

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 11:49 PM (IST)

    कपूरथला के गांव बागड़िया में गन्ने के खेतों में 19 वर्षीय युवक का शव मिला। युवक दो दिन से लापता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान अंश के रूप में हुई है। दो दिन में दो शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस परिजनों के बयान दर्ज कर रही है।

    कपूरथला: अब गांव अकाला में खेत से मिला युवक का रक्तरंजित शव। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, कपूरथला। कस्बा भुलत्थ के गांव बागड़िया में गन्ने के खेतों में से शनिवार की देर शाम एक 19 वर्षीय युवक का शव मिलने का समाचार मिला है। बताया जा रहा है कि उक्त युवक दो दिन से अपने घर से लापता था। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची थाना भुलत्थ पुलिस टीम ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शवगृह में रखवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

    इसकी पुष्टि करते हुए एसएचओ रणजीत सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान अंश पुत्र एडिशन निवासी गांव अकाला के रूप में हुई है। बताते चले कि शुक्रवार को भी गांव बाकरपुर में एक व्यक्ति का लहूलुहान शव मिला था। भुलत्थ एरिया में दो दिन में दो शव मिलने से लोगों में दहशत पाई जा रही है।

    मृतक अंश (19 वर्ष) के परिजनों ने बताया कि वह दो दिन पहले घर से कहीं गया था, लेकिन उसके बाद वापस नहीं आया। कई जगह उसकी तलाश की गई। एसएचओ रणजीत सिंह ने बताया कि शनिवार देर शाम गांव बागड़िया के गन्ने के खेतों में युवक अंश का लहूलुहान शव मिला है। जिसको कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि मृतक के परिजनों के बयान कलमबद्ध किए जा रहे हैं। जिसके आधार पर उचित कार्रवाई अंजाम में लाई जाएगी।