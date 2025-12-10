VIDEO: कपूरथला में रोडरेज के बाद दो गुटों के बीच जमकर चले ईंट-पत्थर, तीन लोग अस्पताल में भर्ती

जागरण संवाददाता, कपूरथला। गांव थेहवाला में रोड-रेज के बाद दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प होने का मामला सामने आया है। श इस झड़प में काफी देर तक ईंट-पत्थरों से भी हमला किया गया। जिससे 3 लोग घायल भी हो गए, जिनको उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

हालांकि, यह घटना नजदीक लगे सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इसकी पुष्टि सुल्तानपुर लोधी के एएसपी धीरेन्दर वर्मा ने करते हुए बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जाँच की जा रही है।

एक दिसंबर को कपूरथला DC को जारी किए आदेश इस मामले की सबसे गंभीर बात यह सामने आई है कि झगड़े की सीसीटीवी में एक पक्ष के युवक के हाथ में पिस्टल भी दिख रही है। जब्कि जिला प्रशासन दवारा जिला परिषद चुनावों के मद्देनजर ग्रामीण क्षेत्रों में हथियार रखने को लेकर पाबंदी के आदेश जारी किए हुए हैं। इस घटना से प्रशासनिक आदेशों पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं, क्योंकि यह आदेश हाल ही में एक दिसंबर को डीसी कपूरथला ने जारी किए थे।

कपूरथला सिविल अस्पताल में उपचाराधीन नौनिहाल सिंह निवासी गांव बरिंदपुर ने बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ गांव संधारा की तरफ जा रहे थे। तभी उनकी गाड़ी का शीशा किसी दूसरी गाड़ी से टकरा गया। इसके बाद 10-15 लोगों ने इकट्ठे होकर उन पर हमला कर दिया और उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। झड़प की सूचना मिलने के बाद थाना तलवंडी चौधरियां पुलिस ने मौके पर पहुंच सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।