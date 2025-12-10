कपूरथला: ढाबे की आड़ में देह व्यापार का धंधा चलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, महिला मैनेजर समेत पांच गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कपूरथला। सुभानपुर में ढाबे की आड़ में देह व्यापार का धंधा चलाने वाले गिरोह का थाना सुभानपुर की पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। छापेमारी दौरान पुलिस ने दो महिलाओं व दो पुरुष को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा है। जिनके पास से दो डिब्बी कंडोम भी बरामद हुए हैं।

थाना सुभानपुर की पुलिस ने ढाबा मालिक पूर्व सरपंच, उसके पार्टनर, महिला मैनेजर समेत सात लोगों के खिलाफ इममोरल एक्त् के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मौके से महिला मैनेजर समेत तीन महिलाओं व दो पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि ढाबा मालिक पूर्व सरपंच व उसके पार्टनर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।

मुखबीर की सूचना पर कार्रवाई थाना सुभानपुर के एसएचओ इंस्पेक्टर बिक्रमजीत सिंह ने बताया कि वह पुलिस पार्टी सुभानपुर से गांव ताजपुर, मुद्दोवाल, लखन के पड्डे आदि के पास गश्त कर रही थी। जब पुलिस पार्टी गांव मुस्तफाबाद पहुंची तो मुखबिर ने सूचना दी कि परमजीत सिंह पूर्व सरपंच बामूवाल अपने पार्टनर मेजर सिंह के साथ मिलकर इस रोड पर सरपंच ढाबा नाम से ढाबा चलाता है।

दोनों ढाबे की आड़ में ढाबे के ऊपर बने कमरों में देह व्यापार का गैर-कानूनी धंधा करते हैं। एसएचओ ने बताया कि इस पर वह तुरंत पुलिस पार्टी के साथ सरपंच ढाबे पर पहुंचे, जहां ढाबे की मैनेजर मौजूद था। जिसने अपना नाम जश्नप्रीत कौर पत्नी मनजीत सिंह निवासी बस्ती बावा खेल जालंधर बताया।

आपत्तिजनक अवस्था में मिले महिला व युवक इस पर वह पुलिस पार्टी व मैनेजर को साथ लेकर ढाबे के ऊपर बने कमरे में पहुंचे और दरवाजा खुलवाया तो अंदर एक महिला व एक युवक आपत्तिजनक हालत में बैठे मिले। इसी तरह जब दूसरे कमरे का दरवाजा खटखटाया गया तो अंदर से एक महिला ने दरवाजा खोला और बैंच पर बैठे एक युवक को संदिग्ध हालत में पकड़कर उसका नाम-पता पूछा।

एसएचओ ने बताया कि ढाबा मालिक और मैनेजर पैसे लेकर ढाबे के कमरों में देह व्यापार का धंधा चलाते हैं। थाना सुभानपुर में ढाबा मालिक पूर्व सरपंच, उसके पार्टनर महिला मैनेजर समेत सात लोगों के खिलाफ इममोरल एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है।