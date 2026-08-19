खतरे में है AAP नेता दलजीत राजू की जान? लगातर आ रही धमकी भरी कॉल; पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल

जागरण संवाददाता, फगवाड़ा। आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं बीसी विंग के इंचार्ज दलजीत राजू को कथित तौर पर लगातार फिरौती की धमकियां मिल रही हैं। बुधवार को भी उन्हें एक धमकी भरी कॉल आने की जानकारी सामने आई है।

मामले को लेकर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि दलजीत राजू को पिछले कुछ समय से फिरौती के लिए लगातार धमकियां दी जा रही हैं। हालांकि, उनकी सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद धमकी भरी कॉल का सिलसिला जारी रहने से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है। बुधवार को एक बार फिर दलजीत राजू को कथित तौर पर धमकी भरी कॉल मिली। लगातार मिल रही धमकियों के बावजूद आरोपी तक पुलिस की पहुंच नहीं होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इससे यह भी आशंका जताई जा रही है कि धमकी देने वाले कथित गैंगस्टर को पुलिस कार्रवाई का कोई खास डर नहीं है।