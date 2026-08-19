खतरे में है AAP नेता दलजीत राजू की जान? लगातर आ रही धमकी भरी कॉल; पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दलजीत राजू को लगातार फिरौती की धमकियां मिल रही हैं, जिससे पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं।
HighLights
आप नेता दलजीत राजू को लगातार मिल रही फिरौती की धमकियां।
पुलिस सुरक्षा के बावजूद धमकियों का सिलसिला जारी, चिंता बढ़ी।
आरोपी तक पुलिस की पहुंच नहीं, कार्रवाई पर सवाल।
जागरण संवाददाता, फगवाड़ा। आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं बीसी विंग के इंचार्ज दलजीत राजू को कथित तौर पर लगातार फिरौती की धमकियां मिल रही हैं। बुधवार को भी उन्हें एक धमकी भरी कॉल आने की जानकारी सामने आई है।
मामले को लेकर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि दलजीत राजू को पिछले कुछ समय से फिरौती के लिए लगातार धमकियां दी जा रही हैं।
हालांकि, उनकी सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद धमकी भरी कॉल का सिलसिला जारी रहने से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है।
बुधवार को एक बार फिर दलजीत राजू को कथित तौर पर धमकी भरी कॉल मिली। लगातार मिल रही धमकियों के बावजूद आरोपी तक पुलिस की पहुंच नहीं होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इससे यह भी आशंका जताई जा रही है कि धमकी देने वाले कथित गैंगस्टर को पुलिस कार्रवाई का कोई खास डर नहीं है।
फिलहाल मामले में पुलिस की ओर से आधिकारिक तौर पर क्या कार्रवाई की गई है और धमकी देने वाले व्यक्ति की पहचान हो पाई है या नहीं, इसे लेकर विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है। दलजीत राजू की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन के लिए इस मामले में जल्द ठोस कार्रवाई करना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।