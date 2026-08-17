कपूरथला में कार सवारों ने किए तीन फायर, गोली लगने से युवक घायल; अस्पताल में भर्ती 

जागरण संवाददाता, सुल्तानपुर लोधी (कपूरथला)। सुल्तानपुर लोधी के नजदीकी गांव सरदुल्लापुर में स्कार्पियो गाड़ी में सवार आए युवकों द्वारा लगातार तीन फायर किए गए। गोली लगने से एक युवक घायल हो गया।

जानकारी के अनुसार, गांव सरदुल्लापुर निवासी जस्सा सिंह का पुत्र सुखदीप सिंह अपने चचेरे भाई के साथ रविवार की रात को अपनी दुकान बंद कर रहा था। इसी दौरान स्कार्पियो गाड़ी में सवार तीन युवकों ने उन पर फायरिंग कर दी।