कपूरथला में 24 लाख रुपये की ठगी के बाद पीड़ित पर हमला, गाड़ी में तोड़फोड़ करने वाले 3 लोगों पर FIR

जागरण संवाददाता, कपूरथला। विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी और धमकी देकर कार में तोड़फोड़ करने के आरोप में थाना तलवंडी चौधरियां में एक एजेंट और उसके दो अज्ञात साथियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

पुलिस को दी शिकायत में गगनदीप सिंह पुत्र मनोहर सिंह निवासी रणधीर नगर ने बताया कि करीब डेढ़ साल पहले बलविंदर सिंह पुत्र निरंजन सिंह विर्क निवासी कमालपुर मोठावाल थाना सुल्तानपुर लोधी ने उसे कनाडा में वर्क परमिट पर भेजने का झांसा देकर 24 लाख रुपये ले लिए थे। लेकिन तय समय पर विदेश नहीं भेजा गया।

शिकायतकर्ता के अनुसार पिछले माह 21 जुलाई की रात करीब 9:19 बजे बलविंदर सिंह ने उसे फोन कर तलवंडी टिब्बा रोड पर बुलाया और कहा कि उसके लड़के चार लाख रुपये देकर जाएंगे। इस पर मैं अपनी होंडा सिटी कार लेकर तलवंडी टिब्बा के पास बिधीपुर गेट पहुंचा। वहां बलविंदर ने उसे रुकने को कहा।

कुछ देर बाद बलविंदर द्वारा भेजे गए दो अज्ञात युवक मोटरसाइकिल पर आए। आते ही एक युवक ने मेरी गाड़ी की ड्राइविंग सीट वाली तरफ से हमला कर कार का आगे और दाहिने तरफ का शीशा तोड़ दिया। हमलावरों ने गाली-गलौज करते हुए कहा कि गाड़ी से बाहर आ, तुझे चेक बाउंस में फंसाने का मजा चखाते हैं।