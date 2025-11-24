कपूरथला: कोरियर सेवा में कमी पाए जाने पर DTDC कंपनी पर लगाया जुर्माना, उपभोक्ता फोरम का बड़ा फैसला

जागरण संवाददाता, कपूरथला। जिला उपभोक्ता फोरम ने उचित कोरियर सर्विस न देने के एक मामले की सुनवाई करते हुए दिए फैसले में डीटीडीसी कंपनी को 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। फोरम को दी शिकायत में शिकायकर्ता रिया अरोड़ा ने बताया कि वह नकली नाखून बनाने का काम करती है और कोरियर के जरिये अपने ग्राहकों को प्रोडक्ट पहुंचाती है। उसने 17 मई 2024 को जिला जालंधर के एक ग्राहक के ऑर्डर पर नाखून तैयार किए थे और 18 मई 2024 को पार्सल बनाकर अमृतसर रोड पर श्मशान घाट मोड़ पर कमालिया खालसा हाई स्कूल की इमारत में स्थित डीटीडीसी कोरियर कंपनी के ऑफिस जाकर बुक करवाया, जिसके लिए उसने 70 रुपये की अदायगी की और कंपनी की ओर से बाकायदा रसीद भी दी गई। लेकिन काफी दिन बीत जाने के बाद भी पार्सल जालंधर के पते पर डिलीवर नहीं हुआ।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके लिए उसने कई बार कंपनी के ऑफिस से संपर्क किया, फिर भी पार्सल डिलीवर नहीं हुआ। उसके बाद एक दिन कंपनी के मैनेजर ने कहा कि अपना पार्सल और पैसे वापस ले जाओ। जब उसने कंपनी मैनेजर से पूछा कि आपने पार्सल डिलीवर क्यों नहीं किया तो वह बोला कि डिलीवरी ब्वॉय बीमार है, इसलिए डिलीवरी नहीं की जा सकती है। इससे परेशान होकर उसने पार्सल दूसरी कोरियर कंपनी से भेजा।