    कपूरथला: कोरियर सेवा में कमी पाए जाने पर DTDC कंपनी पर लगाया जुर्माना, उपभोक्ता फोरम का बड़ा फैसला

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 05:50 PM (IST)

    कपूरथला उपभोक्ता फोरम ने डीटीडीसी कोरियर सर्विस को खराब सेवा के लिए 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। रिया अरोड़ा ने शिकायत की थी कि उनका पार्सल जालंधर नहीं पहुंचा, क्योंकि कंपनी ने डिलीवरी बॉय के बीमार होने की बात कही थी। फोरम ने कंपनी को मानसिक प्रताड़ना और कानूनी खर्च के लिए भुगतान करने का आदेश दिया।

    कोरियर सेवा में कमी पाए जाने पर DTDC कंपनी पर लगाया जुर्माना। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, कपूरथला। जिला उपभोक्ता फोरम ने उचित कोरियर सर्विस न देने के एक मामले की सुनवाई करते हुए दिए फैसले में डीटीडीसी कंपनी को 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

    फोरम को दी शिकायत में शिकायकर्ता रिया अरोड़ा ने बताया कि वह नकली नाखून बनाने का काम करती है और कोरियर के जरिये अपने ग्राहकों को प्रोडक्ट पहुंचाती है।

    उसने 17 मई 2024 को जिला जालंधर के एक ग्राहक के ऑर्डर पर नाखून तैयार किए थे और 18 मई 2024 को पार्सल बनाकर अमृतसर रोड पर श्मशान घाट मोड़ पर कमालिया खालसा हाई स्कूल की इमारत में स्थित डीटीडीसी कोरियर कंपनी के ऑफिस जाकर बुक करवाया, जिसके लिए उसने 70 रुपये की अदायगी की और कंपनी की ओर से बाकायदा रसीद भी दी गई। लेकिन काफी दिन बीत जाने के बाद भी पार्सल जालंधर के पते पर डिलीवर नहीं हुआ।

    इसके लिए उसने कई बार कंपनी के ऑफिस से संपर्क किया, फिर भी पार्सल डिलीवर नहीं हुआ। उसके बाद एक दिन कंपनी के मैनेजर ने कहा कि अपना पार्सल और पैसे वापस ले जाओ। जब उसने कंपनी मैनेजर से पूछा कि आपने पार्सल डिलीवर क्यों नहीं किया तो वह बोला कि डिलीवरी ब्वॉय बीमार है, इसलिए डिलीवरी नहीं की जा सकती है। इससे परेशान होकर उसने पार्सल दूसरी कोरियर कंपनी से भेजा।

    डीटीडीसी की निम्न स्तरीय सर्विस वह तथा ग्राहक दोनों परेशान हुए। इस मामले की शिकायत उसने उपभोक्ता फोरम कपूरथला में की। इस मामले की उनके वकील मुकुल अरोड़ा ने उचित ढंग से पैरवी की। जिस पर सुनवाई करते हुए 15 अक्टूबर 2025 फोरम के अध्यक्ष राजेश भाटिया, सदस्य श्रीमती रजीता सरीन व कंवर जसवंत सिंह ने डीटीडीसी की सेवा में कमी पाई। जिसके लिए अपने फैसले में कंपनी को 10 हजार रुपये शिकायतकर्ता की मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना और पांच हजार रुपये कानूनी कार्रवाई के लिए अदा करने के आदेश दिए।

     