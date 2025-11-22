RCF कपूरथला ने बांग्लादेश को निर्यात करने के लिए शुरू किया रेल डिब्बों का निर्माण, AC समेत इस साल बनेंगे 20 कोच
रेल कोच फैक्ट्री (आरसीएफ) कपूरथला ने बांग्लादेश रेलवे के लिए रेल डिब्बों का निर्माण शुरू किया है। इस साल 20 डिब्बे बनाए जाएंगे, जिनमें एसी और नॉन-एसी कोच शामिल हैं। पहले कोच शेल का उद्घाटन किया गया। आरसीएफ ने पहले भी बांग्लादेश रेलवे को डिब्बे निर्यात किए थे।
जागरण संवाददाता, कपूरथला। रेल कोच फैक्ट्री (आरसीएफ) कपूरथला ने बांग्लादेश रेलवे को एक्सपोर्ट के लिए रेल डिब्बों का निर्माण शुरू कर दिया है, जो आरसीएफ के कोच निर्माण में एक और मील का पत्थर है।
यह पहल 200 रेल डिब्बों के एक्सपोर्ट ऑर्डर का हिस्सा है, जिसके तहत आरसीएफ इस साल 20 कोच बनाएगा। इसमें 8 एयर-कंडीशन्ड (एसी) कोच और 12 नॉन- एयर-कंडीशन्ड कोच शामिल हैं, जो सभी बांग्लादेश रेलवे की ऑपरेशनल और पैसेंजर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
पहले कोच शेल की प्रोडक्शन का आज औपचारिक उद्घाटन शेल असेंबली शॉप के सबसे सीनियर कर्मचारी मनोहर लाल एसएसई/शेल ने किया। इस मौके पर रवि कुमार पीसीएमई, संजय अग्रवाल पीसीएमएम, बलदेव राज सीडब्लयूई/शेल के साथ-साथ सीनियर अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे।
आरसीएफ ने इससे पहले भी बांग्लादेश रेलवे को 120 हाई-क्वालिटी रेल डिब्बे 2016-17 में निर्मित किये थे, जो बांग्लादेश रेलवे की खास ज़रूरतों के हिसाब से सफलतापूर्वक बनाए और सप्लाई किए थे । स्टेट-ऑफ-द-आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्ड मैनपावर और बेहतरीन काम के लिए कमिटमेंट के साथ आरसीएफ आज ग्लोबल रेल मार्केट में भारत की बढ़ती मौजूदगी में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
