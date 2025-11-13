चिराग की पार्टी का पंजाब पर फोकस, सभी विधानसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव, बीजेपी के साथ गठबंधन पर सस्पेंस

जागरण संवाददाता, कपूरथला। लोक जन शक्ति पार्टी रामलास के मीडिया प्रभारी चौधरी राजेश कुमार गेहरीवाला ने बुधवार को कपूरथला में जिले के गांवों के लोगों की समस्याएं सुनी।

इस दौरान उन्होंने कहा कि लोजपा सुप्रीमो और भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान तथा पंजाब अध्यक्ष अमर सिंह मेहमी के निर्देशानुसार, पार्टी पंजाब में विधानसभा की 117 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी।

उन्होंने कहा कि यह आवश्यक नहीं है कि लोजपा आगामी विधानसभा चुनाव भाजपा के साथ गठबंधन करके लड़े। जो राजनीतिक दल पंजाब के हितों की बात करेगा और पंजाब फर्स्ट, पंजाबी फर्स्ट के लिए काम करेगा, लोजपा उस पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है।