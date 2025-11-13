चिराग की पार्टी का पंजाब पर फोकस, सभी विधानसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव, बीजेपी के साथ गठबंधन पर सस्पेंस

Language
    By Harnek Singh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    कपूरथला में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मीडिया प्रभारी चौधरी राजेश कुमार गेहरीवाला ने कहा कि पार्टी पंजाब विधानसभा की सभी 117 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने कहा कि लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान के निर्देशानुसार यह फैसला लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी गठबंधन के लिए तैयार है, लेकिन प्राथमिकता पंजाब के हितों को दी जाएगी।

    चिराग पासवान (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, कपूरथला। लोक जन शक्ति पार्टी रामलास के मीडिया प्रभारी चौधरी राजेश कुमार गेहरीवाला ने बुधवार को कपूरथला में जिले के गांवों के लोगों की समस्याएं सुनी।

    इस दौरान उन्होंने कहा कि लोजपा सुप्रीमो और भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान तथा पंजाब अध्यक्ष अमर सिंह मेहमी के निर्देशानुसार, पार्टी पंजाब में विधानसभा की 117 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी।

    उन्होंने कहा कि यह आवश्यक नहीं है कि लोजपा आगामी विधानसभा चुनाव भाजपा के साथ गठबंधन करके लड़े। जो राजनीतिक दल पंजाब के हितों की बात करेगा और पंजाब फर्स्ट, पंजाबी फर्स्ट के लिए काम करेगा, लोजपा उस पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है।

    चौधरी गेहरीवाला ने बताया कि पंजाब का व्यापारी वर्ग, दलित समाज और किसान वर्ग लोजपा की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी से जुड़ रहे हैं, ताकि अगली सरकार लोजपा की बन सके।

    उन्होंने पंजाब सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान का महिलाओं को 1000 रुपये देने का वादा पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अब अपने वादों से मुकर रही है।

    चौधरी राजेश कुमार गेहरीवाला ने विश्वास व्यक्त किया कि लोजपा अपने दम पर 117 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारकर पंजाब में अपनी सरकार बनाएगी।

