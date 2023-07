Punjab News: धुस्सी बांध तोड़ने के मामले में विधायक राणा इंद्र प्रताप व किसानों के खिलाफ केस दर्ज

Punjab News इस संबंधी एसएसपी कपूरथला राजपाल सिंह संधू ने सिर्फ इतना ही बताया है कि ड्रेनेज विभाग के एक्सईएन की शिकायत मिली है। जिसको जांच के लिए भेजा गया है। जांच के उपरांत जो भी उचित कार्रवाई होगी वह अमल में लाई जाएगी। उधर इस संबंध में विधायक राणा इंद्र प्रताप का कहना है कि उन्हें एफआरआइ का कोई डर नही है।

धुस्सी बांध तोड़ने के मामले में विधायक राणा इंद्र प्रताप व किसानों के खिलाफ केस दर्ज।

जागरण संवाददाता, सुल्तानपुर लोधी: बाढ़ के पानी में डूबे लोगों को बचाने के लिए विधायक राणा इंद्र प्रताप द्वारा क्षेत्र वासियों के साथ तोड़े गए धुस्सी बांध मामले में थाना कबीरपुर की पुलिस ने विधायक व कुछ किसानों के खिलाफ विभिन्न धारओं तहत केस दर्ज किया गया है, हालांकि इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि करने को तैयार नहीं है, लेकिन विभागीय सूत्रों अनुसार यह कार्रवाई ड्रेनेज विभाग के एक्सईएन की शिकायत पर की गई है। उल्लेखनीय है कि सुल्तानपुर लोधी के बाढ़ प्रभावित गांवों के लोगों की विधायक राणा इंद्र प्रताप ने समस्याएं सुनी। इस दौरान लोगों के आग्रह पर कई गांवों को बाढ़ के पानी से बचाने के लिए डिच मशीन से धुस्सी बांध को तोड़ दिया गया था। हालांकि विधायक ने इस संबंध में प्रशासन तथा ड्रेनेज विभाग को आगाह करने की बात भी कही थी। विभागीय सूत्रों अनुसार शनिवार दोपहर बाद विधायक तथा उनके कुछ साथियों पर जिला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धारा 277, 430, आईपीसी 70 केनाल एक्ट के तहत एफआरआइ दर्ज कर ली गई है। इस संबंधी एसएसपी कपूरथला राजपाल सिंह संधू ने सिर्फ इतना ही बताया है कि ड्रेनेज विभाग के एक्सईएन की शिकायत मिली है। जिसको जांच के लिए भेजा गया है। जांच के उपरांत जो भी उचित कार्रवाई होगी वह अमल में लाई जाएगी। उधर इस संबंध में विधायक राणा इंद्र प्रताप का कहना है कि उन्हें एफआरआइ का कोई डर नही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो भी कार्य किया, वह अपने क्षेत्र के लोगों की भलाई के लिए किया है। जिला प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, उसका जवाब समय आने पर दिया जाएगा।

Edited By: Mohammad Sameer