AAP नेता मंजू राणा के खिलाफ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप, कपूरथला में वाल्मीक समाज का जबरदस्त प्रदर्शन

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 02:26 PM (IST)

    वाल्मीक समाज और दूसरे संगठनों ने आप नेता मंजू राणा के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग को लेकर कपूरथला बंद किया (फोटो: जागरण)

    महेश, कपूरथला। वाल्मीक समाज और दूसरे संगठनों ने आम आदमी पार्टी की पूर्व विधानसभा इंचार्ज मंजू राणा के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग को लेकर कपूरथला बंद का आह्वान किया है, जिसके तहत आज, 6 जनवरी को कपूरथला शहर के अलग-अलग बाजार पूरी तरह से बंद हैं। बंद को सफल बनाने के लिए हाल ही में स्थानीय शिखंडी मंदिर में वाल्मीक समाज से जुड़े संगठनों की एक मीटिंग हुई।

    राष्ट्रीय वाल्मीक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोशन लाल सभरवाल, कमलेश्वर एजुकेशन ट्रस्ट के जिला अध्यक्ष चरणजीत हंस, भगवान वाल्मीक नौजवान सभा के अध्यक्ष कोमल सहोता, वाल्मीक संघर्ष मोर्चा के यूथ विंग के अध्यक्ष अर्जन सभरवाल और दूसरे नेताओं ने शहरवासियों से कपूरथला बंद को सफल बनाने में सहयोग करने की अपील की।

    उन्होंने कहा कि वे एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों को मांग पत्र देकर लगातार मांग कर रहे हैं कि आप लीडर मंजू राणा ने कथित तौर पर एससी कम्युनिटी के एक लीडर के लिए जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से वाल्मीकि समुदाय प्रोटेस्ट कर रहा है।

    चरणजीत हंस और रोशन लाल सभरवाल ने कहा कि पुलिस अधिकारियों ने उनकी मांग को नज़रअंदाज़ कर दिया है और उनकी सुनवाई न होने की वजह से उन्हें कपूरथला बंद करने पर मजबूर होना पड़ा है।