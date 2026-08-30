केंद्रीय जेल कपूरथला में दो गुटों में खूनी झड़प मामले में 14 बंदियों के खिलाफ मामला दर्ज, कई बंदी हुए थे घायल

जागरण संवाददाता, कपूरथला। केंद्रीय जेल कपूरथला में 16 अगस्त को बंद हवालाती और कैदी बंदियों के दो गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प के मामले में थाना कोतवाली पुलिस ने 14 बंदियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।

यह मामला जेल के सहायक सुपरिटेंडेंट राज कुमार के बयान पर दर्ज हुआ है। सभी आरोपित हत्या, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और लड़ाई-झगड़े के मामलों में जेल में बंद हैं और कपूरथला के अलावा जालंधर, तरनतारन, गुरदासपुर, फगवाड़ा आदि शहरों के रहने वाले हैं।

जेल के सहायक सुपरिटेंडेंट राज कुमार ने शिकायत में बताया कि 16 अगस्त की शाम करीब 5.45 बजे बैरक नंबर दो में बंद बंदियों के बीच अचानक लड़ाई-झगड़ा शुरू हो गया। ड्यूटी पर तैनात वार्डर जरनैल सिंह ने इसकी सूचना मुझे दी। सूचना मिलते ही मैं जेल स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचा और हल्का बल प्रयोग कर बीच-बचाव कर झगड़ा शांत करवाया। इस दौरान दोनों गुटों ने एक-दूसरे पर हमला कर दिया, जिसमें कई बंदी घायल हो गए।

जेल प्रशासन ने घायल बंदियों को तुरंत जेल अस्पताल और फिर सिविल अस्पताल कपूरथला रेफर कर एमएलआर करवाई। इस झड़प में हवालाती बंदी परमजीत सिंह के सिर और उंगली पर और हवालाती बंदी प्रेम के शरीर के अन्य हिस्सों में पर चोटें आई हैं।