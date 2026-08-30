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केंद्रीय जेल कपूरथला में दो गुटों में खूनी झड़प मामले में 14 बंदियों के खिलाफ मामला दर्ज, कई बंदी हुए थे घायल

By Digital Desk Edited By: Sushil Kumar
Updated: Sun, 30 Aug 2026 08:28 PM (IST)

कपूरथला केंद्रीय जेल में 16 अगस्त को कैदियों और हवालातियों के दो गुटों में हिंसक झड़प हुई। इस मामले में ...और पढ़ें

केंद्रीय जेल कपूरथला। फाइल फोटो

केंद्रीय जेल कपूरथला। फाइल फोटो

HighLights

  1. कपूरथला जेल में कैदियों के दो गुटों में हिंसक झड़प।

  2. पुलिस ने 14 बंदियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया।

  3. झड़प में कई बंदी घायल हुए, अस्पताल में कराया गया भर्ती।

जागरण संवाददाता, कपूरथला। केंद्रीय जेल कपूरथला में 16 अगस्त को बंद हवालाती और कैदी बंदियों के दो गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प के मामले में थाना कोतवाली पुलिस ने 14 बंदियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।

यह मामला जेल के सहायक सुपरिटेंडेंट राज कुमार के बयान पर दर्ज हुआ है। सभी आरोपित हत्या, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और लड़ाई-झगड़े के मामलों में जेल में बंद हैं और कपूरथला के अलावा जालंधर, तरनतारन, गुरदासपुर, फगवाड़ा आदि शहरों के रहने वाले हैं।

जेल के सहायक सुपरिटेंडेंट राज कुमार ने शिकायत में बताया कि 16 अगस्त की शाम करीब 5.45 बजे बैरक नंबर दो में बंद बंदियों के बीच अचानक लड़ाई-झगड़ा शुरू हो गया। ड्यूटी पर तैनात वार्डर जरनैल सिंह ने इसकी सूचना मुझे दी। सूचना मिलते ही मैं जेल स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचा और हल्का बल प्रयोग कर बीच-बचाव कर झगड़ा शांत करवाया। इस दौरान दोनों गुटों ने एक-दूसरे पर हमला कर दिया, जिसमें कई बंदी घायल हो गए।

जेल प्रशासन ने घायल बंदियों को तुरंत जेल अस्पताल और फिर सिविल अस्पताल कपूरथला रेफर कर एमएलआर करवाई। इस झड़प में हवालाती बंदी परमजीत सिंह के सिर और उंगली पर और हवालाती बंदी प्रेम के शरीर के अन्य हिस्सों में पर चोटें आई हैं।

इन बंदियों पर दर्ज किया केस

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा कैदी दुपिंदर सिंह पुत्र गुरदीप सिंह वासी छोटी मियानी जिला कपूरथला,हवालाती जगरूप सिंह पुत्र जसविंदर सिंह वासी जल्लोवाल थाना सरहाली, जिला तरनतारन, हवालाती सुखमनदीप सिंह पुत्र बलविंदर सिंह वासी गुलालीपुर तरनतारन, हवालाती इंदरजीत सिंह वासी नौरंगाबाद, हवालाती साहिल सहोता वासी मोहल्ला मोचिया जिला जालंधर, हवालाती राहुल गिल वासी दादा नगर, गोल मार्केट मिठापुर जालंधर, हवालाती गुरप्रीत सिंह वासी चोहला साहिब तरनतारन, हवालाती योगेश कुमार वासी ऋषि नगर जालंधर, हवालाती जश्नप्रीत सिंह वासी रुड़ीवाला जिला तरनतारन, हवालाती मनजिंदर सिंह‌ वासी नडोरा तरनतारन, हवालाती अमृतपाल सिंह वासी बुचड़े सिटी, जिला तरनतारन, हवालाती अर्शदीप सिंह वासी नौशहरा जिला गुरदासपुर, हवालाती गगनदीप सिंह वासी मैरी मैगा जिला तरनतारन, कैदी मार्शल कंडा वासी सीआरपी कालोनी अर्बन एस्टेट फगवाड़ा के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। यह सभी इस‌ समय जेल में ही बंद हैं।