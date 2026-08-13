कपूरथला में 10 साल पुरानी रंजिश का खूनी अंत, जमानत पर आया था लवप्रीत; घात लगा दूसरे पक्ष ने उतारा मौत के घाट 

जागरण संवाददाता, कपूरथला। पंजाब के कपूरथला जिले के गांव बिशनपुर जट्टां में बीती शाम करीब सवा सात बजे युवक की गोलियां मार कर हत्या करने के मामले में थाना कोतवाली पुलिस ने तीन आरोपितों के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। घटना के एक दिन बीत जाने के बाद भी आरोपित पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। तीनों आरोपित बिशनपुर जट्टां के ही रहने वाले हैं।

हत्या की वजह साल 2015 में मृतक लवप्रीत उर्फ लभ्भा की नाबालिग बहन से गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा आपत्तिजनक हरकत के मामले से शुरू हुई। जिसके बाद रंजिशन 2024 में लवप्रीत ने आरोपित का कत्ल कर दिया और अब लवप्रीत की दूसरे पक्ष ने गोलियां मार कर हत्या कर दी।

लवप्रीत हत्या के केस में 10 माह पहले ही जमानत पर छूटा था। हमलावरों ने मंगलवार को लवप्रीत और उसके 17 साल के भाई हर्षदीप पर गांव के बीचों-बीच गोलियां बरसाई थीं। इस वारदात में घायल हुए छोटे भाई का उपचार चल रहा है।

2015 का केस बना दुश्मनी की जड़ मृतक लवप्रीत की मां बब्बू पत्नी सोढी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके चार बच्चे हैं, इनमें दो बेटियां और दो बेटे। साल 2015 में गांव के ही ओंकार उर्फ कुक्की पुत्र ताश चंद ने उसकी नाबालिग बेटी से आपत्तिजनक हरकत की थी।

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इस मामले में केस दर्ज हुआ और ओंकार जेल चला गया। बाद में उसे सजा भी हुई। 2018 में उसकी बेटी की मौत हो गई। कोरोना के दौरान ओंकार जमानत पर बाहर आया तो वह उनके घर की तरफ आकर अकड़ दिखाने लगा।

इसी रंजिश में मेरे बड़े बेटे लवप्रीत सिंह ने एक साथी के साथ मिलकर 2024 में ओंकार की हत्या कर दी। इस केस में लवप्रीत 10 महीने पहले ही जमानत पर छूटा था। मां ने बताया कि मुझे डर था कि रंजिशन उक्त लोग मेरे बेटे पर हमला करेंगे, इसलिए मैंने उसे रिश्तेदारों के घर रखा था।

मोटरसाइकिल पर आया तो घात लगाए बैठे थे हमलावर शिकायतकर्ता ने बताया कि कुछ दिन पहले 17 वर्षीय छोटे बेटे हर्षदीप बुलेट मोटरसाइकिल से गिरकर घायल हो गया था। यह सुनकर लवप्रीत अपने स्प्लेंडर बाइक से गांव आया और भाई को दवाई दिलाने ले गया। मैं गली में खड़ी इंतजार कर रही थी तभी उसने देखा कि गांव के गुरप्रीत सिंह उर्फ तना पुत्र जिंदरजीत उर्फ माना मोटरसाइकिल चला रहा था और पीछे परम पुत्र अमरीक सिंह उर्फ मीका बैठा था।

दोनों दबुर्जी की तरफ गए। शाम करीब 7:15 बजे मैंने देखा कि लवप्रीत, हर्षदीप और उनका दोस्त सूरज पुत्र सुरिंदरपाल वासी नानो मलिया खेतों से मार दिया, मार दिया" चिल्लाते हुए भागे आ रहे थे। उनके पीछे गुरप्रीत उर्फ तना और परम भी भाग रहे थे और दोनों के हाथों में पिस्तौल थी।

मेरे सामने तना और परम ने पिस्तौल से फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां लगने से लवप्रीत सिंह की मौके पर मौत हो गई। हर्षदीप गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल हर्षदीप और दोस्त सूरज ने बताया कि तना और परम ने दबुर्जी की तरफ से आते समय उन्हें घेर लिया और सूरज के दो आईफोन भी छीन लिए। मां का आरोप है कि यह हत्या ओंकार के बेटे रोहित ने करवाई है क्योंकि दुश्मनी उसी से थी।