जालंधर में तालिबानी सजा, एक्टिवा चोरी के शक में युवक को लोहे के गेट से बांधकर पीटा; पुलिस ने छुड़ाया

जागरण संवाददाता, जालंधर। कपूरथला रोड पर बाजार में एक्टिवा चोरी के शक में दुकानदारों ने एक युवक को पकड़कर पीटा और लोहे के गेट से बांध दिया। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को छुड़ाया और हिरासत में लेकर थाने ले गई।

जानकारी के अनुसार, दुकानदारों ने एक युवक को बाजार में संदिग्ध हालत में घूमते देखा। उन्हें शक हुआ कि वह दुकान के बाहर खड़ी एक्टिवा चोरी करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद दुकानदारों ने उसका पीछा कर उसे कुछ दूरी पर पकड़ लिया। आरोप है कि लोगों ने युवक की जमकर पिटाई की और उसका मोबाइल फोन भी तोड़ दिया।

इसके बाद उसे भागने से रोकने के लिए रस्सी से लोहे के गेट से बांध दिया गया।पकड़े गए युवक की पहचान विक्की निवासी सुल्तानपुर इलाके के रूप में हुई है। विक्की ने चोरी के आरोपों को नकारते हुए कहा कि वह बाजार में दवाई लेने आया था और पैदल जा रहा था।