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जालंधर में तालिबानी सजा, एक्टिवा चोरी के शक में युवक को लोहे के गेट से बांधकर पीटा; पुलिस ने छुड़ाया

By Digital Desk Edited By: Anku Chahar
Updated: Tue, 18 Aug 2026 12:14 PM (IST)

जालंधर में एक्टिवा चोरी के शक में दुकानदारों ने एक युवक को पकड़कर पीटा और लोहे के गेट से बांध दिया।

एक्टिवा चोरी के शक में युवक की पिटाई (फोटो: जागरण)

एक्टिवा चोरी के शक में युवक की पिटाई (फोटो: जागरण)

जागरण संवाददाता, जालंधर। कपूरथला रोड पर बाजार में एक्टिवा चोरी के शक में दुकानदारों ने एक युवक को पकड़कर पीटा और लोहे के गेट से बांध दिया। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को छुड़ाया और हिरासत में लेकर थाने ले गई।

जानकारी के अनुसार, दुकानदारों ने एक युवक को बाजार में संदिग्ध हालत में घूमते देखा। उन्हें शक हुआ कि वह दुकान के बाहर खड़ी एक्टिवा चोरी करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद दुकानदारों ने उसका पीछा कर उसे कुछ दूरी पर पकड़ लिया। आरोप है कि लोगों ने युवक की जमकर पिटाई की और उसका मोबाइल फोन भी तोड़ दिया।

इसके बाद उसे भागने से रोकने के लिए रस्सी से लोहे के गेट से बांध दिया गया।पकड़े गए युवक की पहचान विक्की निवासी सुल्तानपुर इलाके के रूप में हुई है। विक्की ने चोरी के आरोपों को नकारते हुए कहा कि वह बाजार में दवाई लेने आया था और पैदल जा रहा था।

उसका दावा है कि दुकानदारों ने गलतफहमी में उसे पकड़कर पीट दिया। सूचना मिलने पर थाना दो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को मुक्त कराया। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और एक्टिवा चोरी के आरोपों समेत मारपीट की घटना की जांच की जा रही है।