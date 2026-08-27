महंगाई के खिलाफ जालंधर में महिला कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, प्याज बांटकर जताया रोष; केंद्र पर साधा निशाना

जागरण संवाददाता, जालंधर। बढ़ती महंगाई के विरोध में महिला कांग्रेस ने वीरवार को जालंधर में अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोगों को निःशुल्क प्याज बांटकर महंगाई के खिलाफ रोष जताया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

प्रदर्शन महिला कांग्रेस नेत्री एवं पार्षद डॉ. जसलीन सेठी के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राहगीरों और लोगों को प्याज बांटे। प्रदर्शन में जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजिंदर बेरी समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। डॉ. जसलीन सेठी ने कहा कि देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है। रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं के दाम बढ़ने से आम परिवारों का घरेलू बजट प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्याज जैसी रोजमर्रा की जरूरत की सब्जी भी अब आम लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही है।