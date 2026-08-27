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महंगाई के खिलाफ जालंधर में महिला कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, प्याज बांटकर जताया रोष; केंद्र पर साधा निशाना

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Updated: Thu, 27 Aug 2026 04:49 PM (IST)

महंगाई के विरोध में महिला कांग्रेस ने जालंधर में लोगों को मुफ्त प्याज बांटे। जसलीन सेठी ने केंद्र सरकार पर महंगाई नियंत्रित करने में विफल रहने का आरोप लगाया।

HighLights

  1. महिला कांग्रेस ने जालंधर में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया।

  2. कार्यकर्ताओं ने लोगों को मुफ्त प्याज बांटकर विरोध दर्ज कराया।

  3. केंद्र सरकार से बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण की मांग की।

जागरण संवाददाता, जालंधर। बढ़ती महंगाई के विरोध में महिला कांग्रेस ने वीरवार को जालंधर में अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोगों को निःशुल्क प्याज बांटकर महंगाई के खिलाफ रोष जताया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

प्रदर्शन महिला कांग्रेस नेत्री एवं पार्षद डॉ. जसलीन सेठी के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राहगीरों और लोगों को प्याज बांटे। प्रदर्शन में जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजिंदर बेरी समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

डॉ. जसलीन सेठी ने कहा कि देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है। रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं के दाम बढ़ने से आम परिवारों का घरेलू बजट प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्याज जैसी रोजमर्रा की जरूरत की सब्जी भी अब आम लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही है।

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बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन

उन्होंने कहा कि रसोई में इस्तेमाल होने वाली कई जरूरी वस्तुओं के दाम बढ़ने से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। महिला कांग्रेस ने इससे पहले बढ़ी कीमतों को लेकर भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है।

जसलीन सेठी ने कहा कि चीनी के दामों में भी करीब 70 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो चुकी है। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार महंगाई पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण नहीं कर पा रही है। इसका सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों और घरेलू खर्च पर पड़ रहा है।

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महंगाई कम करने की मांग

उन्होंने कहा कि सरकार को महंगाई पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए, ताकि गरीब और मध्यम वर्ग को राहत मिल सके। महिला कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर आगे भी आवाज उठाने की बात कही।

प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपना रोष जताया और महंगाई से आम लोगों को राहत देने की मांग की।

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