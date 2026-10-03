कौन था MIG-23 जेट पर चढ़ने वाला छात्र? LPU हिंसा में सेना का अपमान करने वाला हिमाचल से अरेस्ट

डिजिटल डेस्क, जालंधर। फगवाड़ा की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) में अफवाह के बाद 26 सितंबर की रात को भड़की हिंसा के मामले में कुल 28 लोगों को नामजद किया गया है। इस मामले में नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है।

यह गिरफ्तार नाबालिग वही है जो एलपीयू के बाहर खड़े मिग-23 एयरक्राफ्ट के ऊपर खड़ा था। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर में पीछे जलती हुई आग की लपटों के सामने उसका काला सा साया नजर आ रहा था। कौन था यह छात्र? MIG-23 पर चढ़ने वाला छात्र नाबालिग है। इस तस्वीर के कारण अब LPU के एक नाबालिग छात्र की गिरफ्तारी हुई है। हिंसा के समय छात्र को एयरक्राफ्ट के कॉकपिट के ठीक ऊपर खड़ा देखा जा सकता था।

गिरफ्तार नाबालिग उन नौ लोगों में शामिल है, जिन्हें पंजाब पुलिस ने तोड़फोड़, आगजनी, हाईवे जाम करने और पुलिस वाहनों को निशाना बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। 40 से 50 फीट ऊंचे फाइटर जेट और टैंक (जो 1971 की लड़ाई से जुड़े हैं) को सेना के सम्मान और युवाओं को प्रेरित करने के लिए लगाया गया था। जानकारी के अनुसार, विमान पर चढ़े युवक के कपड़ों से पहचान हुई है कि वह यही नाबालिग था। इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म रेडिट पर यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हास्टल में छात्रा से दुष्कर्म का मैसेज प्रसारित होने के बाद कैंपस में उपद्रव हुआ था। प्रदर्शनकारी छात्रों ने शनिवार देर रात को जालंधर-दिल्ली नेशनल हाईवे जाम कर दिया था।

क्या बोले थे अशोक मित्तल? LPU की ओर से इसकी कड़ी आलोचन की गई। हाल ही में मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में यूनिवर्सिटी के चांसलर और राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल ने कहा कि LPU के मुख्य गेट पर IAF के एयरक्राफ्ट और टैंक लगाए गए हैं। MiG-23 एयरक्राफ्ट मुझे एयर फोर्स ने दिया था।