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जालंधर जिमखाना क्लब चुनाव के लिए सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू, शाम तक साफ होगी नई कमेटी की तस्वीर

By Digital Desk Edited By: Anku Chahar
Updated: Sun, 30 Aug 2026 09:18 AM (IST)

जालंधर जिमखाना क्लब के चुनाव के लिए सुबह आठ बजे से मतदान शुरू हो गया है, जिसमें अचीवर्स और प्रोग्रेसिव ग्रुप के उम्मीदवार आमने-सामने हैं।

जिमखाना क्लब को मिलेगी नई कमेटी (प्रतीकात्मक फोटो)

जिमखाना क्लब को मिलेगी नई कमेटी (प्रतीकात्मक फोटो)

HighLights

  1. सुबह आठ बजे से जिमखाना क्लब चुनाव के लिए वोटिंग शुरू।

  2. अचीवर्स और प्रोग्रेसिव ग्रुप के उम्मीदवार आमने-सामने मैदान में।

  3. शाम को मतगणना के बाद क्लब को मिलेगी नई कमेटी।

जागरण संवाददाता, जालंधर। जिमखाना क्लब चुनाव की वोटिंग सुबह आठ बजे शुरु हो चुकी है। सदस्य शाम बजे तक वोटिंग कर सकते है। अचीवर्स व प्रोग्रेसिव ग्रुप के उम्मीदवार मैदान में है। एक दूसरे को मात देने के लिए तैयार है।

चुनावी समीकरण की बात करे तो क्लब में चर्चा है कि जो ग्रुप साइलेंट व नए सदस्यों के मतदान पड़ जाते है उस उम्मीदवार को चुनाव में बढ़त हासिल हो सकती है। फिलहाल रविवार (तीस अगस्त)को क्लब को नई टीम मिल जाएगी। कौन-कौन सा उम्मीदवार पद से जीत दर्ज करता है। वह आने वाला समय बताएगा। शाम को काउंटिंग शुरु कर नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे।

मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन, कार्डलेस फोन और वायरलेस सेट का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। चुनाव के दौरान उम्मीदवारों को निर्धारित क्षेत्रों में जाने की अनुमति दी जाएगी।

मतदाता मतदान करने के लिए अपने साथ कोई भी पहचान पत्र जैसे क्लब पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सरकारी पहचान पत्र या फोटो मतदाता पहचान पत्र ला सकता है।

अचीवर्स ग्रुप के मैदान में है यह उम्मीदवार

अचीवर्स व प्रोग्रेसिव ग्रुप के उम्मीदवार चुनावी मैदान में आमने-सामने है। प्रोग्रेसिव ग्रुप से सचिव पद पर विजय सहदेव व अचीवर्स से अमित कुकरेजा, जूनियर वाइस प्रेसीडेंट पर प्रोग्रेसिव के दलजीत छाबड़ा व अचीवर्स के धीरज सेठ, कोषाध्यक्ष पर प्रोग्रेसिव के गुरदर्शन सिंह कोचर व अचीवर्स से सौरभ खुल्लर मैदान में है।

अब इन उम्मीदवारों के बीच टक्कर देखने को मिलेगी। प्रोग्रेसिव ग्रुप के कार्यकारिणी उम्मीदवार विपिन झांजी, शालीन जोशी, एडवोकेट तरनजोत सिंह, कैप्टन रमन सिंह, जसमीत छाबड़ा, गगनदीप उप्पल, मनिंदर सिंह व अचीवर्स के कार्यकारिणी उम्मीदवार नितिन बहल, सीए राजीव बांसल, शालिनी कालड़ा, जुबिन शिंगारी, विनी शर्मा, एमबी बाली, अतुल तलवाड़, रिशु झांजी मैदान में है।