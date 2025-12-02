Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Video: 'मेरे मामा डीएसपी हैं, क्यों गाड़ी चेक कराऊं...', जालंधर में नाके पर कार चालक युवती का हाईवोल्टेड ड्रामा

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 05:35 PM (IST)

    जालंधर रेलवे स्टेशन पर नाकेबंदी के दौरान एक युवती ने पुलिस से बहस की। उसने कहा कि उसकी गाड़ी में 'काला माल' नहीं है और उसके मामा डीएसपी हैं, इसलिए वह ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जालंधर में नाके पर चेकिंग के दौरान कार चालक युवती ने किया हंगामा।

    संवाद सहयोगी, जालंधर। रेलवे स्टेशन पर देर रात पुलिस नाकेबंदी पर चेकिंग के दौरान कार चालक युवती का पुलिस के साथ हंगामा हो गया और वह कहने लगी कि गाड़ी क्या काला माल है… क्यों कराऊं चेकिंग...मेरा मामा डीएसपी लगा है। हंगामे को बढ़ता देख पुलिस ने चेकिंग के बाद युवती को भेज दिया, लेकिन हंगामे की वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मिली जानकारी के अनुसार देर रात पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पास नाकेबंदी की हुई थी और पुलिस ने रेलवे स्टेशन के बाहर संदिग्ध ढंग से खड़ी एक कार को रोका और पूछताछ की कोशिश की। इस दौरान कार में बैठी युवती मोबाइल पर चैटिंग कर रही थी।

    पुलिस द्वारा कागजात और चेकिंग की बात कहने पर युवती भड़क गई। उसने ऊंची आवाज में हंगामा शुरू कर दिया और पुलिस कर्मियों से बहस करने लगी। पुलिस ने उसे कहा कि देर रात सुरक्षा कारणों से हर वाहन की रूटीन चेकिंग की जाती है, जिसे लेकर युवती बेवजह विवाद कर रही थी। काफी देर तक समझाने के बाद पुलिस ने युवती को चेतावनी देकर जाने दिया।

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Biggstep (@biggstep2024)